Salvini e il post sul gattino abbandonato | social all' attacco

Africa - anche Salvini contro la Francia : «Interessi petroliferi opposti ai nostri» Riportati in Libia i 140 della Lady Sham : Il vicepremier torna sulle polemiche con Parigi: «Non prendo lezioni da Macron. Non ha alcun interesse a stabilizzare la situazione in Libia perché ha interessi petroliferi opposti ai nostri»

Migranti - Salvini segue la linea Di Maio : “Francia tra chi sottrae ricchezze a Africa. E in Libia ha interessi opposti a Italia” : “Il problema dei Migranti ha tante cause, c’è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi”. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini si allinea a Luigi Di Maio, che nei giorni scorsi ha aperto una polemica con Parigi le cui politiche neocoloniali sono additate tra la cause delle migrazioni. Intervenendo a Mattino 5 il leader leghista ha aggiunto che in Libia la ...

"L'Italia è uno dei fattori di crisi". Botta e risposta tra Fmi e Salvini : le loro ricette disastrose : Il Fondo monetario internazionale inserisce l'Italia tra i fattori di rischio di una congiuntura che sconta le conseguenze del rallentamento economico a livello globale. «Gli spread italiani sono ...

Pensioni - Salvini : ‘Grazie a Quota100 arrivano anche i primi posti di lavoro’ : Le Pensioni anticipate con Quota 100 potrebbero avere effetti concreti anche sul fronte dell’occupazione e in particolare di quella giovanile. I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente leader della Lega e del Movimento 5 stelle, lo sottolineano ormai da tempo e in questo senso, a loro dire, hanno avuto rassicurazioni anche da diverse aziende e partecipate di Stato. I posti di lavoro che si potranno creare difficilmente ...

Pensioni - la durissima risposta di Matteo Salvini ad Elsa Fornero : 'Che schifezza. Piangi ancora' : Botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini ed Elsa Fornero in scontro perenne sulle Pensioni. 'Smontare quella schifezza della Legge Fornero e stata la cosa più bella', ha detto il vicepremier ...

Sondaggi elettorali - Matteo Salvini ispira più fiducia. Di Maio solo al terzo posto - dopo Conte : Secondo due Sondaggi, Demopolis e Emg Acqua, la Lega si conferma primo partito nel Paese, con il M5S che rimane pressocché stabile. salgono invece le opposizioni di centrodestra: Forza Italia 8,8% (+0,5% rispetto a una settimana fa), Fratelli d'Italia 4,4% (+0,3%). Peril 49% degli intervistati Matteo Salvini resta il leader politico che raccoglie più consensi.Continua a leggere

La politica 'no logos' di Salvini e Di Maio che imperversa nel post a post : Forse questa è la post-politica. I social network hanno realizzato il sogno di ogni demagogo: quello di potersi rivolgere al popolo senza alcuna mediazione, senza alcuna limitazione e per di più ...

Dai post franchisti a Fidesz - i possibili partner di Salvini in Europa : Il feeling con i sovranisti polacchi non può che far discutere ora, dopo un caso di cronaca che ha scosso l'Europa: l' omicidio del sindaco di Danzica , classificato come un delitto politico per le ...

La Bce ha imposto svalutazioni di Npl a tutte le banche Ue. Salvini : così danneggia l’Italia : Secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore tutti gli istituti sono chiamati ad aumentare le coperture fino a svalutare integralmente lo stock di crediti deteriorati seppur con tempi differenziati da istituto a istituto...

“Grembiule obbligatorio nelle scuole. Ecco perché”. La proposta di Salvini : Rosa per lei. Blu o celeste per lui. Prima un simbolo poi, con il passare del tempo, i grembiuli sono passati di moda. A tuonare in favore della reintroduzione della divisa scolastica per le scuole elementari è il ministro Matteo Salvini. Pronta è arrivata la risposta dei presidi che si dicono favorevoli sottolineano come spetti ai singoli istituti decidere sulla questione. «Almeno alle scuole elementari, rimettere il grembiule farebbe bene ai ...

