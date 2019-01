Migranti | il sindaco di Crotone Pugliese | ' Stiamo facendo rinascere la città | il governo

Chi era Pawel Adamowicz - sindaco di Danzica. Diceva : “Siamo un porto aperto ai Migranti” : Il sindaco di Danzica Pawel Adamowicz è stato accoltellato ieri durante un concerto di beneficenza: della sua città, che affaccia sul Mar Baltico, Diceva che era un porto aperto per i migranti.Continua a leggere

Danzica - accoltellato a morte il sindaco pro-Migranti e anti-governo : È morto questa mattina, Pawel Adamowicz, il sindaco di Danzica accoltellato ieri da un giovane mentre stava partecipando a una manifestazione di beneficenza. Le condizioni di Adamowicz...

È morto Pawel Adamowicz - il sindaco pro-Migranti di Danzica : (foto: CARMEN JASPERSEN/AFP/Getty Images) Pawel Adamowicz, il sindaco di Danzica accoltellato ieri durante un evento di beneficenza, è scomparso nella giornata di lunedì 14 gennaio. L’ex detenuto di 27 anni che lo ha ucciso – pugnalandolo davanti a centinaia di persone in un luogo pubblico – ha dichiarato al microfono dell’evento di averlo fatto per vendetta contro Piattaforma civica. Il partito polacco, di cui Adamowicz era un ...

Migranti salvati nel Crotonese - il sindaco Murgi a Tgcom24 : "Pagina di grande umanità" : Dopo lo sbarco dei 51 Migranti, il primo cittadino ringrazia le forze dell'ordine per la professionalità e gli abitanti del comune per la solidarietà

Crotone - 51 Migranti salvati dai cittadini/ Ultime notizie - il sindaco 'Orgoglioso di quest'accoglienza' : Crotone, 51 migranti salvati dai cittadini. Ultime notizie, il sindaco della cittadina calabrese 'Orgoglioso di quest'accoglienza'

Migranti : sindaco Verona - 'dl sicurezza ci è chiesto dai cittadini (2) : (AdnKronos) - "Su quaranta articoli di cui è composto il decreto, è strumentale politicizzarne un paio e mentire dicendo che è contro gli immigrati. Per la prima volta ci sono importanti fondi per i rimpatri e risorse maggiori per le forze dell’ordine. Non è vero che si negano diritti, ma è vero che

Migranti : sindaco Verona - 'dl sicurezza ci è chiesto dai cittadini : Verona, 10 gen. (AdnKronos) - “Oggi all’Anci c’è stato un confronto politico molto duro. Nonostante le premesse del presidente Antonio Decaro, abbiamo assistito al solito copione che già si era consumato nei giorni scorsi con i sindaci di sinistra che hanno snocciolato obiezioni di dettaglio senza t

Migranti : sindaco Padova - 'con dl sicurezza molti nelle maglie criminalità : Padova, 10 gen. (AdnKronos) - “Premesso che la legge presenta aspetti che, a mio avviso, configgono nettamente con i diritti basilari delle persone e con le garanzie costituzionali, affido queste valutazioni agli organismi preposti e sto al punto delle conseguenze immediate che si scaricheranno sui

Migranti - il racconto choc del sindaco : “Erano viola in faccia. Ci imploravano di salvarli” : Gino Murgi, sindaco di Torre Melissa nel crotonese, ha raccontato lo sbarco di una cinquantina di Migranti sulle coste calabresi: "Quello che tocca il cuore e te lo dilania sono le urla di quelle madri che chiedevano aiuto per i loro bambini, uno di tre mesi, uno di un anno, un altro di due. Ma c’è stata una risposta di umanità".Continua a leggere

Salvataggio di Migranti a Torre Melissa - le parole del sindaco - : Le grida delle donne che imploravano aiuto, i bambini spaventati, la sinergia tra forze dell'ordine e i cittadini per mettere in salvo le persone. A Sky tg24.it il racconto del sindaco di Melissa, nel ...

Salvataggio di Migranti a Torre Melissa - le parole del sindaco : Salvataggio di migranti a Torre Melissa, le parole del sindaco Le grida delle donne che imploravano aiuto, i bambini spaventati, la sinergia tra forze dell'ordine e i cittadini per mettere in salvo le persone. A Sky tg24.it il racconto del sindaco di Melissa, nel crotonese, dove nella notte è avvenuto lo sbarco di 51 persone ...

Migranti - il vicesindaco di Napoli esulta : "Finalmente mediazione e solidarietà hanno prevalso" : Lo ha definito ' un orribile braccio di ferro sulla pelle di bambini e adulti colpevoli solo di voler fuggire il più lontano possibile dalla fame e dalle violenze '. E soprattutto si è detto ...

Sestini 'Quella foto l ho regalata al mondo - il vicesindaco di Trieste non può usarla contro i Migranti' : 'Io quella fotografia l'ho regalata al mondo, per cause umanitarie. Ho lavorato due anni per trovare un'immagine che raccontasse quei viaggi della speranza. Un politico non puo usarla così, e ...

Migranti - DeMa fa sul serio - il vicesindaco va in missione a Malta : 'Pronti a ospitarvi a Napoli' : Il vicesindaco del Comune di Napoli Enrico Panini è in queste ore in viaggio verso Malta per portare a nome del Sindaco de Magistris e dell'Amministrazione la solidarietà ai Migranti in balia del mare ...