Merkel e Macron firmano il trattato di Aquisgrana

Merkel fa l'accordo con Macron : francesi e tedeschi li fischiano : Al loro arrivo, davanti alla sede del Municipio, soltanto grida e contestazioni. Probabilmente anche da parte di una delegazione di Gilet gialli. Erano in diverse decine a fischiare i due leader europei. Che, oggi, 56 anni dopo quel 22 gennaio 1963, hanno firmato il Trattato di Aquisgrana, che ripropone l'amicizia tra il Paese di Angela Merkel e quello di Emmanuel Macron.Ed è proprio nelle prossime ore, infatti, che Francia e Germania sigleranno ...

Trattato di Aquisgrana - Merkel e Macron : “Insieme di fronte a populismo”. Tusk : “Non sia un’alternativa a dialogo l’Ue” : Una “nuova tappa”, un “nuovo capitolo” che porterà Francia e Germania ad andare avanti “mano nella mano” di fronte ai “nazionalismi che minacciano l’Europa”. Angela Merkel ed Emmanuel Macron festeggiano così la firma del Trattato di Aquisgrana che rinsalda l’asse franco-tedesco con una serie di progetti che spaziano dalle politiche energetiche ad impegni reciproci in caso di attacco ...

Fischi e urla sul rinsaldato asse franco-tedesco. Proteste alla firma del trattato di Aquisgrana tra Merkel e Macron : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dato il benvenuto ad Aquisgrana agli ospiti della cerimonia della firma del trattato che rilancia l'amicizia franco-tedesca e corrobora la collaborazione fra i due partner.Durante i saluti, sullo sfondo, si sono levati Fischi e urla di protesta di una manifestazione di piazza.Merkel ed Emmanuel Macron firmeranno oggi il trattato che rilancia quello dell'Eliseo, firmato da Charles De Gaulle e Konrad ...

Merkel-Macron firmano un trattatoIl fulcro? Difesa militare comune : Dall'Europa alla sicurezza, dal clima all'economia, dall'istruzione alla collocazione nello scacchiere internazionale. Ecco tutti i punti del trattato di Aquisgrana firmato da Merkel e Macron Segui su affaritaliani.it

IL CASO/ Oggi Merkel e Macron firmano la fine dell'Unione Europea : Oggi ad Aquisgrana Emmanuel Macron e Angela Merkel firmano un nuovo Trattato di cooperazione e di integrazione franco-tedesco. E' la fine dell'Ue

Merkel-Macron uniti sulle sfide - il 22 firma Trattato. Si punta a grande convergenza - da economia a politica e clima : Il trattato dell'Eliseo, che vincolo' francesi e tedeschi all'amicizia, fu firmato 18 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, in un clima non alieno da diffidenza, fra i due grandi avversari nel cuore dell'Europa. Ora, 56 anni dopo, il 22 gennaio, ad Aquisgrana, Angela Merkel ed Emmanuel Macron rilanceranno l'intesa siglata all'epoca da Konrad Adenauer e Charles de Gaulle, firmando un nuovo trattato di cooperazione. L'amicizia ...

