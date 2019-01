Studenti cattolici deridono il nativo americano Ora rischiano l' espulsione

huffingtonpost

: RT @DFARGI: @RepubblicaTv Non solo sono pure studenti cattolici che intonano costruisci il muro. Che schifo - paolocol1 : RT @DFARGI: @RepubblicaTv Non solo sono pure studenti cattolici che intonano costruisci il muro. Che schifo - DFARGI : @RepubblicaTv Non solo sono pure studenti cattolici che intonano costruisci il muro. Che schifo - GemmaLauropoli : Non riesco a guardare questo video ancora una volta perché vorrei avere davanti quella faccia di..quel ragazzo e pr… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Lo sguardo fiero, sorretto da un sorriso di sfida. Sta facendo indignare il video di alcunidel Kentucky che, durante una manifestazione antiabortista, hanno deriso Nathan Phillips, un. Al canto di "build the wall" (costruire il muro) e con in testa un cappellino con lo slogan elettorale della campagna di Trump, Make America great again, la scolaresca ha sbeffeggiato l'uomo che è, tra l'altro, un veterano della guerra del Vietnam e che stava partecipando ad una marcia dei nativi d'America. L'uomo, 64 anni, come mostrano le immagini, ha continuato a suonare e cantare una melodia della tradizione pellerossa.La Covington Catholic High School di Park Hills, la scuola frequentata dagli, e la diocesi di Covington hanno condannato l'episodio e chiesto scusa al veterano, nonchè a tutti i nativi americani, ricordando che "questo ...