Oroscopo del giorno 22 gennaio | sottotono il Toro

Oroscopo dell'anno 2019 per i Pesci : qualche difficoltà in ambito lavorativo : Nel 2019 il pianeta Saturno si rivelerà particolarmente severo nei confronti dei nati sotto il segno dei Pesci. Li metterà infatti di fronte alle loro 'ombre' in ambito relazionale, sottolineando errori e superficialità del 2018 che influenzeranno negativamente anche l'andamento del nuovo anno. I Pesci si sentiranno confusi e disorientati, tanto che opteranno per percorsi stantii ed orizzonti obsoleti che oramai hanno fatto il loro corso o, ...

Paolo Fox Oroscopo di domani - 22 gennaio : previsioni dello zodiaco : oroscopo segni di Fuoco, 22 gennaio: le previsioni di domani di Paolo Fox Quali segni potranno contare sulla benevolenza dei pianeti? Quale settore della vita potrà contare su buone indicazioni da parte di Paolo Fox? Scopriamolo con il suo oroscopo di domani, 22 gennaio, e le previsioni dei segni di Fuoco. ARIETE: domani vivranno un martedì caratterizzato da una forse dose di disagio. Sentiranno la necessità di chiudere dei rapporti. LEONE: ...

Oroscopo PAOLO FOX/ Previsioni - oggi 21 gennaio 2019 : luna nel segno del Leone mentre per la Vergine... : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi 21 gennaio 2019: Acquario a un bivio, Sagittario cielo importante, Toro luna opposta, tutti gli altri segni zodiacali?

Oroscopo e classifica astri del 22 gennaio : Ariete al primo posto - Vergine indeciso : L'appuntamento con l'Oroscopo del 22 gennaio ci regala tante novità, carichi e bisognosi come siamo di sentimenti autentici e fortuna nel lavoro. Quali dritte elargiscono le previsioni astrali dedicate alla giornata di martedì? L'Oroscopo è in armonia con i molteplici influssi lunari, riflessi magici che in questo giorno illuminano il Leone di luce iridescente. Quali effetti produce questo transito planetario per i "leoncini" e per gli altri ...

Oroscopo del giorno 21 gennaio : buona ripresa per il Cancro : Nuova settimana che prende il via. Siamo giunti alla giornata del 21 gennaio. Pronto l'Oroscopo e le previsioni per tutti e dodici segni zodiacali che si apprestano a vivere nuovi cambiamenti e novità portate direttamente da stelle e pianeti. Chi avrà la meglio sarà il Cancro, che vivrà giorni al top. Ariete: in amore sarà una giornata di forza che permetterà di vincere nuove sfide, ritorna una maggiore passione. Nel lavoro concedetevi momenti ...

Oroscopo martedì 22 gennaio : le stelle del giorno sorridono a Capricorno e Acquario : L'Oroscopo del giorno 22 gennaio è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto per la giornata di martedì. Ad avere l'onore di essere esaminati in base alla qualità dei rispettivi cieli astrologici, gli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire come saranno le stelle del prossimo martedì? Vediamo subito quali saranno i migliori a percorso settimanale appena iniziato: a ...

Oroscopo del giorno 20 gennaio : fine week-end da favola per i segni d'Acqua - Scorpione top : Curiosi di scoprire come sarà la fine di questo week-end? A tale domanda è pronto a rispondere il nostro Oroscopo del giorno 20 gennaio 2019 dopo aver attentamente valutato l'Astrologia di oggi. In primo piano in questo fine settimana spiccano i tre segni d'Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci stimati al massimo della positività sia in amore che nelle attività lavorative. Parlando in generale, invece, l'intera previsione zodiacale è stata impostata ...

L'Oroscopo dell'Ariete a febbraio : nuovi contatti nel lavoro e prudenza in amore : Il mese di febbraio 2019 sarà molto interessante per l'Ariete secondo L'oroscopo. Cosa devono aspettarsi di preciso le persone governate dal segno dell'Ariete nel secondo mese dell'anno appena cominciato? Molte cose buone, in quanto si sentiranno davvero scoppiare di energia, grazie a Marte nel segno. È il momento di prendersi delle responsabilità, di osare, di aprire nuove attività, congeniali ovviamente alle proprie inclinazioni e qualità. Le ...

Branko : previsioni Oroscopo della settimana 21-25 gennaio 2019 : oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dello zodiaco da lunedì a venerdì Anche oggi sveliamo alcune anticipazioni sulle previsioni settimanali dell’oroscopo di Branko, relative ai giorni compresi tra lunedì 21 e venerdì 25 gennaio, tratte da quelle che il re delle stelle ha pubblicato nel suo ultimo libro, dal titolo “Branko 2019-Calendario Astrologico”, da tempo in vendita in tutte le librerie. Nell’opera ...

Oroscopo oggi - 19 gennaio : le previsioni di Paolo Fox del giorno : Paolo Fox Oroscopo: previsioni astrologiche di oggi, sabato 19 gennaio, segno per segno Come ogni sabato, sveliamo anche oggi, 19 gennaio 2019, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del giorno. Le indicazioni che riportiamo in questo articolo sono tratte dalle previsioni generali su tutti i giorni compresi tra oggi e venerdì prossimo, pubblicate da Paolo Fox sull’ultimo numero di DiPiùTv (noi riportiamo ovviamente solo ...

Oroscopo del giorno 21 gennaio : ottimo lunedì per Bilancia e Acquario - giù il Sagittario : L'Oroscopo del giorno 21 gennaio 2019 è pronto a valutare un nuovo avvio settimanale. In primo piano la giornata di lunedì, messa sotto analisi nei riguardi dell'amore e del lavoro. Iniziamo immediatamente a dare un breve anticipo in merito ai segni fortunati del momento, logicamente scelti tra quelli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire chi avrà un lunedì fortunato e chi, invece, ...

Oroscopo del 2019 per lo Scorpione : trionfo amoroso : Lo scorso anno ha donato ai nati nel segno dello Scorpione la protezione di Giove sino a metà dicembre. La loro solita 'puntigliosità' ha fatto breccia spesse volte provocando tanti sguardi di traverso. Dal 2019 sarà bene evitare certi comportamenti perché gli effetti potrebbero risultare più pesanti. Ma vediamo le previsioni zodiacali nel dettaglio per tutti i nati sotto lo Scorpione....Continua a leggere

Oroscopo Ada Alberti a Pomeriggio 5 : previsioni del weekend : Ada Alberti: Oroscopo del 19 e 20 gennaio 2019 a Pomeriggio Cinque Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti a Pomeriggio Cinque. L’astrologa Mediaset, ospite dell’ultima parte del programma di Barbara d’Urso, ha svelato le previsioni del weekend del 19-20 gennaio 2019. La conduttrice partenopea, come sempre ogni venerdì, ha dato spazio alle stelle e ad Alberti per ascoltare tutti i suoi consigli per i dodici ...

L'Oroscopo del weekend 19 e 20 gennaio : buon momento per il Toro : Inizia un nuovo fine settimana. Ecco le stelle con amore, salute e lavoro per tutti i segni zodiacali per le giornate di sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019. Ariete: in questo fine settimana andrete incontro ad una stabilità maggiore, puntate molto sulle vostre energie, anche se ci sono stati problemi ultimamente. Nel lavoro non mancheranno le occasioni, anche se qualcuno potrà andare contro di voi. Fisico in recupero....Continua a leggere