Emre Can in gol dopo 28 passaggi | record Juventus in Serie A

Juve - Douglas Costa-Emre Can - che spettacolo! Ma Ronaldo.... : Ecco i Top&flop della serata: Douglas Costa incanta, Emre Can di sostanza. Ma per Ronaldo una serata da dimenticare... top: Douglas costa - Paradosso: uno dei dieci giocatori più forti del campionato ...

Juve-Chievo 3-0 - a segno Costa - Emre Can e Rugani. CR7 sbaglia un rigore : Tutto facile per la Juve contro l'ultima della classe: 3-0 al Chievo e di nuovo +9 sul Napoli. Non segnano i soliti noti, Ronaldo in testa, ma poco conta, il carrarmato di Allegri non conosce ostacoli.

Juventus-Chievo 3-0 - Serie A : Douglas Costa ed Emre Can decisivi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! Bianconeri a +9 sul Napoli : La Juventus prosegue la propria cavalcata solitaria in testa alla Serie A: i Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-0 nel posticipo della 20^ giornata e si confermano saldamente al comando della classifica con nove punti di vantaggio sul Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri conservano l’imbattibilità nel torneo con ben 18 vittorie e 2 pareggi, la corazzata non conosce limiti e continua a riscrivere record mentre il ...

Juventus-Chievo 2-0 La Diretta In gol Douglas Costa e Emre Can : Ancora imbattuta e con un ruolino di marcia da record, la Juventus comincia il proprio girone di ritorno tra le mura amiche. Gli uomini di Allegri sono reduci da due partite difficili, condizionate ...

Comprati in estate - ora quanto valgono? Boom Emre Can e Cancelo : TORINO - La bontà della campagna acquisti estiva della Juventus riceve un altro attestato importante. Il Cies, Centro studi sul calcio europeo, ha stilato due classifiche che certificano la qualità ...

Juve - contro il Chievo è allarme rosso a centrocampo : si scalda Emre Can : La Juventus ha iniziato l'anno conquistando la Supercoppa Italiana a Gedda, battendo il Milan grazie al gol di Cristiano Ronaldo. Se da un lato Allegri non può che essere soddisfatto, dall'altro deve fare i conti con alcuni giocatori usciti malconci dalla sfida con la formazione rossonera. contro il Chievo il tecnico bianconero potrebbe affidarsi a Emre Can. Gli indisponibili In vista della riapertura del campionato, in programma lunedì 21, le ...

Juve - Pjanic è out ed Emre Can si candida per la regia : Centrocampo, si cambia, un po' per volontà del giudice sportivo, un po' per gli infortuni. La Juventus domani pomeriggio tornerà ad allenarsi per preparare il monday night di lunedì contro il Chievo, ...

Juve-Milan - il “singolare” punto di vista di Szczesny sul contatto Conti-Emre Can : Szczesny ha detto la sua sul contatto Conti-Emre Can dopo la tanto discussa gara di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan “Il possibile rigore di Emre Can? Non l’ho visto… ma se non l’ho visto io da vicino, forse vuol dire che non c’era“. Szczesny è convinto del suo occhio di falco, se non ha visto lui il rigore, significa che non c’era. Queste le parole del portiere della Juventus, rilasciate alla Gazzetta dello ...

La moviola di Juve-Milan - Cesari : "Da rigore il fallo di Emre Can su Conti" : "Sono rimasto sorpreso sull'ultima decisione di Banti, quando non è andato a rivedere l'intervento di Emre Can su Conti. E' un intervento che meritava maggior attenzione in un momento particolare ...

Rigore Juve-Milan - Cesari : “fallo di Emre Can” : Rigore Juve-Milan – Si è conclusa la gara valida per la Supercoppa, sono scese in campo Juventus e Milan, successo della squadra bianconera grazie alla rete di Cristiano Ronaldo. Nel finale clamoroso Rigore non concesso ai rossoneri per un fallo di Emre Can su Conti. L’ex arbitro Cesari ha confermato a Sportmediaset: “sono rimasto sorpreso sull’ultima decisione di Banti, quando non è andato a rivedere ...

Juventus-Milan - perchè Banti non è andato a guardare il contatto Conti-Emre Can? Il VIDEO che fa discutere : Juventus-Milan, il contatto Conti-Emre Can fa molto discutere dopo la Supercoppa Italiana vinta dai bianconeri a Gedda Juventus-Milan, le proteste del Milan sono furenti per un contatto Conti-Emre Can sul finire di gara, col punteggio di 1-0 per i bianconeri. Un contatto molto dubbio, ma la domanda che ci si pone è la seguente: perchè non andare a guardare al monitor il tutto? La discussione sul fallo o meno imperversa sui social, ma fa ...

Parametro zero? Non più : da Emre Can a De Vrij - gli affari in scadenza costano : "Parametro zero" addio? La terminologia del calciomercato potrebbe anche cambiare: affari a zero ne esistono pochi ormai. L'articolo Parametro zero? Non più: da Emre Can a De Vrij, gli affari in scadenza costano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Parametro zero? Non più : da Emre Can a De Vrij - anche gli affari in scadenza costano : "Parametro zero" addio? La terminologia del calciomercato potrebbe anche cambiare: affari a zero ne esistono pochi ormai. L'articolo Parametro zero? Non più: da Emre Can a De Vrij, anche gli affari in scadenza costano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus : Emre Can e Miralem Pjanic a Dubai a cena da Nusr-Et : I giocatori della Juventus, in questi giorni, si stanno rilassando prima di tornare a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri. Alla ripresa degli allenamenti, infatti, ci sarà da preparare la partita di Coppa Italia contro il Bologna e la Supercoppa italiana contro il Milan. In attesa di tornare alla Continassa i giocatori della Juventus si stanno rigenerando al caldo e molti di loro sono a Dubai. I bianconeri stanno mostrando le immagini ...