Roma - Auto esce fuori strada : muoiono due ragazzi di 22 e 29 anni - sbalzati fuori dalla macchina : Schianto mortale a Roma. Un'auto su via del Mare, all'altezza del chilometro 24, è uscita fuori strada. Due ragazzi sono morti e una è rimasta ferita. Le vittime sono una una 22enne, deceduta sul ...

Auto fuori strada a Roma : morti due ragazzi : Roma, 21 gen., AdnKronos, - Una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 30 anni sono morti la notte scorsa in un incidente stradale sulla via del Mare, all'altezza del km 24, a Roma. Un'altra ragazza è ...

Auto esce fuori strada : muoiono due ragazzi di 22 e 29 anni : Schianto mortale a Roma. Un'Auto su via del Mare, all'altezza del chilometro 24, è uscita fuori strada. Due ragazzi sono morti e una è rimasta ferita. Le vittime sono una una 22enne, deceduta sul ...

Meteo shock negli USA - mostruoso tornado in Alabama : edifici crollati e Auto rovesciate - evento anomalo fuori stagione [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/5 ...

Bollo Auto 2019 e multe fuori dal saldo e stralcio - ecco perché : Bollo auto 2019 e multe fuori dal saldo e stralcio, ecco perché saldo e stralcio, no al Bollo auto Ci sarà o no la possibilità di richiedere il saldo e stralcio nel caso non sia stato pagato il Bollo auto? In caso contrario si rischia un accertamento da parte dell’Aci. Bollo auto 2019: cosa succede se non si paga Il Bollo auto è un’imposta di competenza regionale. Prima della scadenza entro cui dovrebbe pagarla, l’automobilista riceverà ...

Auto fuori strada sfonda il guard-rail : È successo nel pomeriggio vicino al campo sportivo Gambino. Sul posto agenti della polizia municipale e vigili del fuoco

De Laurentiis : «Un Autogol il Napoli fuori dalla Superlega» : De Laurentiis ha parlato anche di altro, a margine della sentenza a Koulibaly. Della Superlega e del mercato del Napoli. Il mercato «Il Napoli dell’era De Laurentiis ha dimostrato di essere la quarta realta` calcistica italiana con i suoi 40 milioni di tifosi certificati in giro per il mondo. Chi sara` preposto a prendere certe decisioni, farebbe un clamoroso autogol se non tenesse in conto i nostri risultati sportivi ottenuti in questi ...

Auto inseguita dai carabinieri fuori strada : trovati passamontagna e attrezzi da scasso : MESAGNE - Forse avevano organizzato un colpo e stavamo per entrare in azione nella notte. Fatto sta che sono stati intercettati dai carabinieri, c'è stato un inseguimento in Auto terminato quando la ...

Fuori dal giro dell'Auto : Ford e Volkswagen hanno annullato la conferenza stampa al Salone dell'Auto di Detroit in cui avrebbero annunciato una alleanza per lo sviluppo dell'Auto elettrica e a guida autonoma. "Non abbiamo ...

A58-TEEM rimane fuori dall’emergenza cinghiali : i sottopassi consentono alla fauna di spostarsi da un lato all’altro dell’Autostrada [GALLERY] : 1/15 ...

Fca - Fim Cisl : con ecotassa il governo fa fuori industria Auto : Roma, 14 gen., askanews, - L'ecotassa prevista dalla legge di bilancio 'come temevamo ha dato il suo primo effetto, e non sull'ambiente ma sul piano triennale di cinque miliardi di investimenti di Fca ...

Sanremo 2019 - Baglioni sui migranti scatena la polemica. Rossi del Cda Rai : “Fuori luogo”. La Stampa : direttore di RaiUno non riconfermerà il cantAutore : Le parole di Claudio Baglioni sui migranti, il tweet di replica di Matteo Salvini: il caso Sanremo esplode nel giro di poche ore e arriva addirittura a coinvolgere il Cda Rai. Il direttore artistico e conduttore della kermesse in conferenza Stampa aveva commentato: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 ...

Dakar 2019 - risultati terza tappa Auto : Stephane Peterhansel domina il deserto davanti a Al-Attiyah - Sainz fuori classifica! : Dopo un inizio di Dakar 2019 non certo semplice, Stephane Peterhansel si aggiudica la durissima terza tappa San Juan de Marcona-Arequipa, che presentava ben 331 km di prova speciale. Il tracciato prevedeva la partenza al livello del mare, per poi raggiungere i 2000 metri di altitudine tra sabbia e dune del Perù. Chi ne ha fatto le spese, senza dubbio, è stato lo spagnolo Carlos Sainz. Il classe 1962 è incappato in un grave problema tecnico dopo ...

Modena - Auto fuori strada a causa del ghiaccio : l’incidente è rocambolesco : Tanti incidenti questa mattina nelle area nord della provincia emiliana, dove Municipale e Carabinieri sono stato impegnati tra diversi paesi. Fortunatamente nessun ferito. Il sinistro che ha coinvolto il maggior numero di automobili è avvenuto a tra San Possidonio e Mirandola.Continua a leggere