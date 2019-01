Tsitsipas può diventare il nuovo Federer?

agi

(Di domenica 20 gennaio 2019) Federer-Tsitsipas come Sampras-Federer di Wimbledon 2001? Gli ottavi degli Australian Open 2019 riecheggiano per tanti aspetti lo storico cambio della guardia proprio agli ottavi di quei Championships fra l'anziano dominatore e il giovane rampante. Allora, “Pete the pistol” aveva 29 anni, aveva firmato addirittura le ultime quattro edizioni del torneo più famoso dello sport, e ne aveva conquistate sette in otto anni. Oggi, “Il Magnifico”, a 37 anni, difende gli ultimi due successi consecutivi a Melbourne, dopo averne siglati sei, dal 2004.Allora, come adesso, tutti e due i veterani di classe erano sul viale del tramonto e trovano avversari ugualmente ricchi di talento che bussano a testa alta alle porte del paradiso del tennis, vestiti da guerrieri impavidi e selvaggi, con la bandana, i capelli lunghi, un filo di barba incolta e la freschezza della giovane età: nel 2001, Roger lo ...