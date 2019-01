Sull’isola di Kyūshū | nel Giappone che nessuno conosce

vanityfair

(Di domenica 20 gennaio 2019) Il vulcano-isola SakurajimaIl fiume Yakusugi nella prefettura di KagoshimaIl giardino di Oshima Tsumugi No SatoNabegataki FallAso Caldera, a KumamotoL'aceto neroNel laboratorio Oshima Tsumugi dove si creano i kimonoI kimono tradizionaliLe bancarelle dello street-food a FukuokaA? E dov’è? Quando si parte così è sempre il preludio di una buona partenza: nessuna aspettativa, nessuna immagine vista e rivista, nessun confronto con tutti quelli che ci sono già andati. Diin pochi avranno sentito parlare: è un’isola nel sud dele il modo più semplice per arrivarci è quello di volare su Fukuoka, una città di oltre due milioni e mezzo di abitanti, la più grande della zona. Ed è da qui che si parte, per scoprire vulcani ancora ribollenti, santuari shintoisti, strani cibi e giardini che sembrano potati da Edward Mani di Forbice, senza un rametto fuori ...