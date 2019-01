Stasera in tv | programmi tv di domenica 20 gennaio 2019

Programmi TV di Stasera - domenica 20 gennaio 2019. La Dottoressa Giò sfida Fazio : La Dottoressa Giò - Barbara d'Urso Rai1, ore 20.35: Che Tempo che Fa Torna il programma di Fabio Fazio e lo fa con un tributo a Fabrizio De Andrè, che vedrà coinvolti Dori Ghezzi, Nicola Piovani e, in collegamento telefonico, Cristiano De Andrè. Ospiti della serata anche Alessandro Battista, i Maneskin, Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. A seguire, al tavolo, interverranno Nino Frassica, Enrico Bertolino, Kabir Bedi, Carla Signoris, ...

Stasera IN TV - i programmi televisivi di sabato 19 gennaio 2019 : Ecco una panoramica sui programmi tv di STASERA, sabato 19 gennaio 2019: Su Rai 1 Amadeus conduce il talent show Ora o mai più, dedicato alle meteore della musica italiana. Su Rai 2 serata a base di telefilm con NCIS Los Angeles (episodio Vivere e morire in Messico) e SWAT (episodi La fonte – Resa dei conti). Su Rai 3 alle ore 20.15 andrà in onda il tradizionale appuntamento con Le Parole della settimana, seguito alle 22.30 da Alla lavagna. Su ...

Programmi TV di Stasera - sabato 19 gennaio 2019. Su Italia 1 il sequel di Madagascar : Madagascar 2 Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più – Nuova Edizione Al via la seconda edizione del programma di Amadeus, che offre l’opportunità di tornare alla ribalta a cantanti molto noti in passato e finiti, per i motivi più disparati, all’ombra dei riflettori. A guidare gli artisti in gara, in un percorso di rinascita e rinnovamento, saranno otto Maestri: Marcella Bella, Orietta Berti, Red Canzian, Fausto Leali e le new entry Toto Cutugno, ...

Stasera IN TV - i programmi televisivi di venerdì 18 gennaio 2019 : Ecco una panoramica dei programmi tv che vedremo STASERA, venerdì 18 gennaio 2019: Su Rai 1 Paola Perego conduce il secondo appuntamento con l’intrattenimento di SuperBrain – Le supermenti. Rai 2 dedica la serata alle repliche della prima stagione del telefilm di successo The Good Doctor (episodi Sacrificio – Un difficile distacco) con Freddie Highmore. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 18 gennaio 2019. Superbrain - Chi vuol essere milionario? o Italia’s Got Talent? : Mara Maionchi e Frank Matano a Italia's Got Talent Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti Secondo appuntamento con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego con la partecipazione di Francesco Paolantoni. Protagoniste del programma sono persone normali con doti straordinarie, capaci di usare la mente per superare prove incredibili, che vengono giudicate dal pubblico in studio ...

Stasera IN TV - i programmi televisivi di giovedì 17 gennaio 2019 : Ecco i programmi tv che vedremo STASERA, giovedì 17 gennaio 2019: Rai 1 dedica la serata alla fiction Che Dio ci aiuti 5 (episodi Il cuore in soffitta e Ultima occasione) con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Cristiano Caccamo, Gianmarco Saurino, Maria Chiara Giannetta, Ilaria Spada. Rai 2 propone il film Iron Man 3 (Usa, 2013) con Robert Downey Jr e Guy Pearce. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, sarà trasmesso il ...

Stasera in tv Programmi tv per Stasera giovedi' 17 gennaio 2019 : Rai - Mediaset e altre reti : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 17 gennaio 2019. Gabriel Garko - Elettra Lamborghini e Diana Del Bufalo ospiti di «Mai dire Talk» : Greta Mauro, il Mago Forest e Stefania Scordio Rai1, ore 21.25: Che Dio ci aiuti 5 - 1^ Tv Fiction di Francesco Vicario del 2018, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. Il cuore in soffitta: Ginevra sembra avere una relazione con un ragazzo che si sta per sposare e Suor Angela scopre un terribile segreto legato alla novizia. Nel frattempo Nico conosce Maria, una ragazza con cui inizia una relazione, ma ha ...

Stasera IN TV - i programmi televisivi di mercoledì 16 gennaio 2019 : Cosa vedremo STASERA in tv? Ecco i programmi televisivi di prima serata in onda oggi, mercoledì 16 gennaio 2019. Su Rai 1 serata all’insegna delle risate con la commedia Al posto tuo (Italia, 2016) con Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini. Rai 2 dedica la serata alla replica della fiction di successo La Porta rossa, con Gabriella Pession e Lino Guanciale. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Federica Sciarelli ...

Stasera in tv - tutti i film e i programmi in onda il 16 gennaio 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

Stasera IN TV " Film e Programmi 16 gennaio 2019 - : Cetto La Qualunque, il politico "disinvolto" che abbiamo imparato a conoscere, questa volta alle prese con una travolgente crisi politica e sessuale , in lui le due cose viaggiano sempre di pari ...

Programmi TV di Stasera - mercoledì 16 gennaio 2019. Su La7 «Speciale Atlantide – Gli Anni dell’odio» : Andrea Purgatori Rai1, ore 21.25: Al posto tuo Film di Max Croci del 2016, con Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini. Prodotto in Italia. Durata: 90 minuti. Trama: Pur di assecondare il loro datore di lavoro, due colleghi si scambiano le vite, traslocando l’uno nella casa dell’altro. I due uomini non potrebbero essere più diversi, così come il loro stile di vita, ma tra equivoci e tensioni, ognuno dei due imparerà qualcosa ...

Stasera IN TV - i programmi televisivi di martedì 15 gennaio 2019 : Ecco una panoramica sui programmi tv di STASERA, martedì 15 gennaio 2019: Rai 1 dedica la serata alla commedia Non ho niente da perdere (Italia, 2018) con Carolina Crescentini, Edoardo Pesce, Sergio Assisi, Ilaria Genatiempo, Ninni Bruschetta. Rai 2 propone il telefilm 911 (episodio 1×04 – Il giorno peggiore di sempre) in prima tv. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Bianca Berlinguer conduce il tradizionale ...