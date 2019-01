Sos in mare | 100 persone alla deriva

In piazza non solo il Sostegno alla Tav : "Siamo qui per fermare il declino di Torino" : La piazza Sì Tav, nuovamente affollata due mesi dopo il 10 novembre, è la dimostrazione di almeno quattro fattori. Il movimento civico nato per contrastare la prospettiva imminente di un declino di ...

Napoli - il mare si colora di bianco a Mergellina - strana Sostanza in acqua : si indaga : Uno curioso episodio si è verificato ieri mattina a Napoli, precisamente a Mergellina, nel quartiere Chiaia, dove le acque si sono tinte di colore bianco. Il fatto ha preoccupato non poco gli abitanti della zona, che quindi si sono chiesti il perché di quella strana colorazione dell'acqua, del tutto inusuale da quelle parti. Il pensiero è andato subito ad alcune sostanze inquinanti che potevano essere state riversate in mare, su questo le prime ...

Maltempo Liguria : approvato elenco di interventi Sostenuti dai Comuni dopo la mareggiata di ottobre : È stato approvato oggi dal Dipartimento nazionale di Protezione civile l’elenco degli interventi sostenuti dagli Enti territoriali liguri per far fronte ai danni della mareggiata che ha colpito il litorale ligure lo scorso ottobre. In totale 6,5 milioni stanziati dalla Protezione civile nazionale per le somme urgenze e per gli interventi di prima emergenza che si vanno ad aggiungere al milione e mezzo di risorse già stanziate da Regione ...

Moavero incassa il Sostegno Usa in Europa : vogliamo riformare la Ue - non disgregarla : L’amministrazione Trump «vede nell’Italia un interlocutore privilegiato in Europa, ma non vuole la disgregazione della Ue, e “l’Italexit” non è neppure in agenda». Washington chiede massima collaborazione per contrastare l’Iran, ma Roma spera di ottenere l’allungamento dell’esenzione dalle misure ristabilite contro Teheran. L’alleggerimento delle s...

Nave perde il carico - 270 container in mare : 'Anche Sostanze pericolose'. Scatta l'allerta per l'ambiente : La Nave da carico è lunga 394 metri, una delle più grandi del mondo, e può caricare oltre 19.000 container, riferisce la stampa tedesca. Sulla Nave erano caricati almeno tre container che contenevano ...

Nave perde il carico - 270 container in mare : «Anche Sostanze pericolose». Scatta l'allerta per l'ambiente : La Nave da carico è lunga 394 metri, una delle più grandi del mondo, e può caricare oltre 19.000 container, riferisce la stampa tedesca. Sulla Nave erano caricati almeno tre container che contenevano ...

Mare del Nord - nave perde 270 container durante tempesta : “Contengono Sostanze pericolose” : Scattata l’allerta ambientale nell’isola tedesca di Borkum. Sulla nave erano caricati almeno tre container che contenevano sostanze pericolose a base di perossido, una sostanza molto reattiva.Continua a leggere

Mare del Nord - nave perde 270 container in mare durante tempesta : “Contengono Sostanze pericolose” : Scattata l’allerta ambientale nell’isola tedesca di Borkum. Sulla nave erano caricati almeno tre container che contenevano sostanze pericolose a base di perossido, una sostanza molto reattiva.Continua a leggere

Germania - nave cargo perde 270 container in mare durante una tempesta : “Contengono Sostanze pericolose” : Sono finiti in mare durante una violenta tempesta nel Mar del Nord circa 270 container della nave da carico MSC Zoe e alcuni di questi contengono materiale pericoloso, hanno reso noto le autorità della Frisia. Per questa ragione oggi è scattata l’allerta ambientale nell’isola tedesca di Borkum. Sulla nave erano caricati almeno tre container che contenevano sostanze pericolose a base di perossido, una sostanza molto reattiva. La nave da ...

Nave da carico perde 270 container. Allarme Sostanze pericolose nel mare del Nord : Sono finiti in mare durante una violenta tempesta nel Mar del Nord circa 270 container della Nave da carico MSC Zoe e uno di questi contiene materiale pericoloso, hanno reso noto le autorità della Frisia. Per questa ragione oggi è scattata l'allerta ambientale nell'isola tedesca di Borkum.Sulla Nave erano caricati almeno tre container che contenevano sostanze pericolose a base di perossido, hanno riferito le autorità. La ...

Sea Watch e Sea Eye lanciano Sos : 49 migranti ancora bloccati in mezzo al mare : Situazione critica per i 49 migranti salvati da Sea Watch e Sea Eye, che hanno passato il Capodanno in mezzo al Mediterraneo. Peggiorano le condizioni meteo. "La nostra nave non è attrezzata per ospitare le persone per un lungo periodo - hanno spiegato i volontari della Sea Watch - Al momento i migranti stanno bene ma i rischi aumentano, dalle possibilità di contrarre malattie alla carenza di approvvigionamenti".Continua a leggere

“Bluemed” e l’Italia per lo sviluppo Sostenibile del Mediterraneo - del mare - per le persone : Si è tenuto il 20 dicembre presso l’aula Marconi del Consiglio nazionale delle ricerche (piazzale Aldo Moro 7, Roma) ‘l’Italia della ricerca per la crescita blu nel Mediterraneo’. Una giornata per la divulgazione della ricerca sul mare, in collaborazione tra Cnr, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur), e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci). Durante il convegno è stato presentato il ...

Sos Pianeta Terra : il clima cambia - il mare pure [VIDEO] : In questa puntata di “Space” Euronews ci porta in Camargue, nel sud della Francia. Una regione famosa per il suo paesaggio e la sua natura selvaggia, ma anche una zona seriamente minacciata dai cambiamenti climatici, a causa dell’innalzamento del livello del mare. Gli scienziati stanno utilizzando i satelliti per capire meglio cosa stia accadendo in posti come questo, e in tutto il mondo. Le barriere marittime sulla costa ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Sospensiva Tar su reti idriche Eas : ... all'Economia e ai Rifiuti con i quali ho già avuto dei preincontri per dibattere sulla questione – precisa il sindaco di CASTELLAMMARE del GOLFO Nicola Rizzo, presidente dell'ATI-. Il Tar sottolinea ...