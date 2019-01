Napoli | violenza all' ospedale Santobono | rissa tra donne davanti ai piccoli pazienti

Napoli - via il centro anti-violenza : è allarme per 130 donne : «Ho rischiato di morire, insieme a mia figlia, che mi ha salvata dalla furia del padre. Ora chi si prenderà cura di noi?». La donna, 40enne di nazionalità moldava, era stata...

Calcio e violenza - morto interista investito dopo scontri con i tifosi del Napoli : Non Calcio , ma razzismo dentro lo stadio e violenza appena fuori. È un bilancio di sangue quello non calcistico della partita clou della giornata di Serie A che si giocava il giorno di Santo Stefano. All’interno di San Siro i cori razzisti nei confronti del difensore partenopeo Koulibaly. Fuori dallo stadio gli scontri che hanno portato alla morte di un tifoso dell’Inter e al ferimento di quattro persone. Il 35enne che ha perso la vita è stato ...

Testate contro l'autista del 118 - ennesima violenza in corsia a Napoli : Testate in faccia contro l'autista del 118 finito al pronto soccorso subito dopo aver terminato un intervento. È accaduto all'ospedale San Paolo dove l'equipe dell'ambulanza del presidio aveva ...

Violenza sulle donne - da Napoli parte lo smartwatch per le vittime : Anche la tecnologia può aiutare, in caso di Violenza. E per le donne vittime di stalking e maltrattamenti in famiglia il sostegno può prendere la forma di uno smartwatch di ultima generazione , ...