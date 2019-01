Due persone sono morte in un incendio nella località sciistica di Courchevel | in Francia

Le valanghe uccidono Due persone in Alto Adige : Due morti in altrettante tragedie della montagna. Giornata nera in Alto Adige dove due persone hanno perso la vita per essere state travolte dalle valanghe. Il primo incidente si è verificato sul Monte Spico in Valle Aurina dove una slavina ha ucciso uno scialpinista di 21 anni; il secondo è accaduto in Vallunga in Val Gardena dove una persona impegnata ad un'arrampicata su ghiaccioè stata travolta da neve e ghiaccio. Nel ...

Montagna : le valanghe uccidono Due persone in Alto Adige : Due morti in altrettante tragedie della Montagna. Giornata nera in Alto Adige dove due persone hanno perso la vita per essere state travolte dalle valanghe. Il primo incidente si è verificato sul ...

Influenza - 15 morti in Italia : oltre Due milioni di persone colpite dal virus : Un brusco aumento dei contagi è stato registrato la scorsa settimana e sono aumentati di pari passo i casi gravi di Influenza, tra cui anche quindici decessi. Nella prima settimana del 2019, in Italia, la curva epidemica ha raggiunto il livello di incidenza di 5,3 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni e i giovani adulti, per un totale di circa 323.000 casi a inizio gennaio. In totale si parla di 2,5 ...

GdC Cronaca/ Omicidio nel Cosentino - fermate Due persone : Due persone sono state fermate, nella serata di giovedì, perchè ritenute responsabili della morte del giovane Antonio Barbieri, 26 anni, che era stato ferito in un agguato sabato scorso a Corigliano ...

Rigopiano - Due anni fa la tragedia che vide la morte di 29 persone : Pescara - Prima si arrese il gatto delle nevi, lasciando andare avanti le turbine dei pompieri, poi ad un certo punto la neve era cosi' abbondante, la tormenta cosi' violenta, le ramaglie, gli alberi divelti e le pietre sulla strada cosi' tante, che fu possibile procedere solo a piedi. Ci vollero 20 ore perché l'intera macchina dei soccorsi raggiungesse Rigopiano e l'hotel sepolto dall'enorme slavina staccatasi ...

Due scosse di terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popolazione - gente in strada. Non ci sono danni a persone o cose : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

Pisa - candeggina contro un ragazzo senegalese : caccia a Due persone in scooter : È caccia a due persone in scooter che la scorsa notte avrebbero gettato del liquido, probabilmente candeggina, contro un ragazzo senegalese a Pisa. Questo non sarebbero l'unico episodio...

Francesco e Giulia news - un incontro con Due persone speciali : dedica e foto : Giulia Salemi e Francesco Monte ultime notizie, ecco cosa è successo alla coppia Francesco Monte e Giulia Salemi continuano ad apparire sempre insieme. Nonostante gli impegni lavorativi siano molteplici, trovano sempre il modo per non stare lontani per molto tempo. Strano ma vero non ci sono ancora state delle voci (vere o presunte) su crisi […] L'articolo Francesco e Giulia news, un incontro con due persone speciali: dedica e foto ...

Reddito di cittadinanza : 250 milioni in Due anni per i 'navigator' - Fonti Palazzo Chigi : 'Platea di 5 milioni di persone' : Nella bozza del decreto legge sul Reddito cittadinanza e quota 100 sono previsti fondi per potenziare la figura dei "navigator". "Una spesa nel limite di 250 milioni nel 2019-2020 per la ...

Bimba morta con slitta - Due persone indagate per omicidio colposo : La Procura di Bolzano ha iscritto due persone nel registro degli indagati a seguito della morte di Emily Formisano, la bambina di 8 anni di Reggio Emilia morta a seguito dell'incidente con la slitta avvenuto venerdì pomeriggio sul Corno del Renon in Alto Adige. Indagati risultano essere la madre della bambina, Renata Dyakowska di 38 anni che era sulla slitta assieme a Emily e attualmente ricoverata all'ospedale di Bolzano in gravi condizioni, ed ...

UR : valanga seppellisce Due persone - donna ricoverata in ospedale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Trattore impazzito in discesa travolge Due persone : un morto e un ferito grave : E' di un morto e di un ferito grave il bilancio di un tragico incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Chiampo (Vicenza), in via Zonati. Secondo una prima ricostruzione un...

Comprano biglietti aerei con PostePay clonata - denunciate Due persone : Tags: biglietti aerei carabinieri carta clonata cronaca frode informatica genova notizie liguria PostePay Precedente

Crolla palazzo in Russia - i morti sono 21 : anche Due bambini. Venti persone disperse : Davvero poche le speranze di trovare ancora in vita qualcuno: le temperature sono scese fino a 27 gradi sotto zero. La tragedia, nella città di Magnitogorsk, è stata causata una fuga di gas. Le autorità hanno inaugurato un'indagine penale, per sospetta negligenza.Continua a leggere