Dori Ghezzi | Cristiano De André e Piovani da Fazio per un tributo a Faber | la tv del 20

Che tempo che fa - gli ospiti : non solo Di Battista - anche Dori Ghezzi e Diletta Leotta : Non solo Alessandro Di Battista. Torna, dopo la pausa natalizia, domenica 20 gennaio Che tempo che fa. In studio per un inedito omaggio a Fabrizio De André a vent’anni dalla sua scomparsa ci saranno Dori Ghezzi e il Maestro Nicola Piovani. Interverrà in collegamento da Genova anche Cristiano De And

Le cose che De Andrè aveva previsto - secondo Dori Ghezzi : ... che lì per li' sembravano poesia astratta e invece oggi sembrano molto attuali se consideriamo la cronaca di questi giorni'. Le opere di De André, così come il suo messaggio di solidarietà, umanità, ...

20 anni senza Faber - Dori Ghezzi : “Ancora tanti sentono Fabrizio vicino come fosse la loro guida” : Vent’anni e non sentirli. Dire ancora «Abitiamo in via taldeitali», come se i vent’anni che suonano oggi dalla partenza da questo mondo di Fabrizio De André non esistessero, se non nel tempo fuori del sé. Dori Ghezzi è la vedova meno canonica e anche la più bella, cantante e partner amorosa e artistica di un’icona ancora celebre e amata, anzi persi...

Dori Ghezzi : Faber - amico trap : Fabrizio De André - Con Cristiano, tour Anime salve, 1997. Fabrizio De André - Con PFM, Firenze, 1979.Fabrizio De André - L’Agnata, Sardegna, estate 1990.Fabrizio De André - Con Fernanda Pivano, Teatro Smeraldo, Milano, 1997.Fabrizio De André - L’Agnata, Sardegna, 1990. IneditaFabrizio De André - L’Agnata, Sardegna, 1996. IneditaFabrizio De André - Casa di Milano, 1996. Fabrizio De André - Palasport, Genova, 1991. Tour Le nuvole. Fabrizio De ...

Dori Ghezzi e il ricordo di Faber : 'Ma se ghe pensu...' : Tu prova a avere un mondo nel cuore, e non riesci ad esprimerlo con le parole. Ogni forma, ogni termine saranno sempre inadeguati a restituirti l'intensità integra del ricordo . E come faccio, ora io,...