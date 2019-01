Di Battista annuncia: “Non mi candido per le Europee” e attacca la Lega di Salvini

blogitalia.news

: Di Maio annuncia evento a sorpresa con Di Battista: 'Non vi rivelo altri dettagli per evitare l'assalto della stamp… - HuffPostItalia : Di Maio annuncia evento a sorpresa con Di Battista: 'Non vi rivelo altri dettagli per evitare l'assalto della stamp… - BlogItalia_news : #AlessandroDiBattista annuncia la sua non candidatura per le europee e dopo critica la #Lega di #Salvini - sgrecciaantone1 : RT @HuffPostItalia: Di Maio annuncia evento a sorpresa con Di Battista: 'Non vi rivelo altri dettagli per evitare l'assalto della stampa' h… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Diintervista a “Che tempo che fa” parla delle prossime europee e delladi«Sembrerà strano: amo la politica ma preferisco farla fuori dalle istituzioni. Non mi candiderò quindi alle Europee. Sto vedendo che si può incidere anche dal di fuori». Così Alessandro Dispiega a Fabio Fazio nell’intervista andata in onda durante il programma televisivo “Che tempo che fa” su Rai 1.L’ex deputato del M5S,ndo un nuovo viaggio (questa volta in India), tocca molti temi caldi dell’attuale politica giallo verde.Fino ad oggi l’Europa non si è mai unita, era un consesso di burocrati. Se il M5S odiasse l’Europa, non si presenterebbe alle Europee. Quando non c’erano le Province, non ai alle provinciali non c’eravamo” dice Alessandro Disostenendo che le priorità europeesono che l’Europarlamento (”unico organo democratico eletto”) deve ...