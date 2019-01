Uk | scoperta cellula jihadista camuffata da gruppo scout

Rapimento Motka - scoperta cellula Isis : 12.25 Individuati i sequestratori del cooperante italiano Federico Motka, che fu rapito in Siria nel 2013. I Carabinieri del Ros stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere,emessa dal Gip di Roma su richiesta del "Gruppo antiterrorismo"della locale Procura Distrettuale,nei confronti di alcuni appartenenti all'Isis, gravemente indiziati di associazione con finalità di terrorismo internazionale e sequestro di persona a scopo ...