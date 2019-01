Gli azzurri insorgono Dilettanti allo sbaraglio

Inter - De Vrij e quella ‘particolare’ telefonata : “ecco come Spalletti mi ha convinto a sceGliere i nerazzurri” : Il difensore dell’Inter ha parlato di una telefonata tra lui e Spalletti, avvenuta prima della decisione di accettare la proposta nerazzurra “Ricordo la chiamata di Spalletti, non molto prima del momento in cui presi la decisione di venire all’Inter. Mi spiegava perché fosse un bene che io venissi a Milano, per la mia crescita personale e anche per la crescita della società. Poi lui ovviamente non è stato l’unico ...

Ritorna la Serie A - turno favorevole per Roma e Inter. Napoli-Lazio - big match della 1° di ritorno : avanti Gli azzurri - a 1.85 : Ritorna in campo la Serie A e, ad aprire il girone di ritorno, sono Roma e Torino. Le due vittorie con Sassuolo e Parma hanno rilanciato le ambizioni Champions dei giallorossi, che hanno chiuso il 2018 con 3 vittorie su 4 e ora vedono il quarto posto più vicino. Dall’altra parte i granata, ancora imbattuti in trasferta, sono a – 2 dal settimo posto che vale l’Europa League e perciò puntano a non tornare dall’Olimpico a mani vuote. Per gli ...

Sci alpino - Schwarz vince la combinata di Wengen : 8° Tonetti - primo tra Gli azzurri : Sci alpino, l’austriaco Marco Schwarz ha vinto la combinata di Wengen valida per Coppa del Mondo di sci alpino maschile L’austriaco Marco Schwarz si è imposto nella combinata di Wengen, valida per Coppa del Mondo di sci alpino maschile. L’austriaco, già in testa al termine della manche di slalom, si è confermato in testa anche dopo quella di discesa, chiudendo con il tempo complessivo di 2.36.92. Al secondo posto il ...

Golf – Abu Dhabi HSBC Championship : Shane Lowry comanda il gruppo - Gli azzurri nelle retrovie : Attardati gli azzurri, con Renato Paratore che staziona in 50ª posizione ed Edoardo Molinari otto posti più in giù L’irlandese Shane Lowry (199 – 62 70 67, -17) ha proseguito la sua corsa di testa nell’Abu Dhabi HSBC Championship, primo degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in svolgimento all’Abu Dhabi GC (par 72) negli Emirati Arabi Uniti, dove sono in retrovia Renato ...

Napoli - l'agente di CR7 propone Trincao aGli azzurri : Come riprorta Sky Sport, Trincao del Braga è stato proposto dall'agente, Jorge Mendes , al Napoli . Accostato anche ad Inter e Juventus , piace al Napoli che, però, ha preso tempo per capire se investire sul 19enne o ...

Eurovolley 2019 – Italia nella Pool A : ecco Gli avversari deGli azzurri : Campionati Europei Maschili: le Pool della rassegna continentale Si è svolto oggi nel suggestivo scenario dell’Atomium il sorteggio per la composizione dei gironi della rassegna continentale che si svolgerà per la prima volta nella storia in quattro paesi con 24 Nazionali partecipanti dal 12 al 29 settembre. L’urna di Bruxelles ha riservato alla formazione di Gianlorenzo Blengini nella prima fase la Francia, Bulgaria, Portogallo, Grecia e ...

Snowboard - Gli azzurri falliscono l’accesso alle finali di slopestyle a Laax : tutti i risultati : Italiani sfortunati nelle qualificazioni dello slopestyle: Loris Framarin e Liviero per un pelo fuori dalla finale Snowboarder italiani sfortunati nelle qualificazioni dello slopestyle maschile di Laax, in Svizzera. Nicola Liviero e Loris Framarin hanno chiuso entrambi al tredicesimo posto le rispettive heat e sono rimasti per un pelo fuori dalle finali che si terranno venerdì 18. Il veneto ha totalizzato 47.25 nella run 2 della prima ...

Snowboard - la Nazionale di slopestyle freestyle in raduno sull’Alpe di Siusi : cinque Gli azzurri convocati : Bertagna, Nakab, Lastei, Monteleone e Morone vanno a testare l’Alpe di Siusi, dove si terrà la prossima gara di slopestyle La Nazionale di slopestyle freestyle si ritroverà nella serata di mercoledì 16 gennaio sull’Alpe di Siusi per preparare la prossima gara di Coppa del mondo, la prima in Italia nella stagione per questa disciplina. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato Silvia Bertagna ed Elisa Nakab, più gli ...

Nuoto - due collegiali neGli Stati Uniti per Gli atleti azzurri : c’è anche Federica Pellegrini : La spedizione azzurra è pronta a partire alla volta degli Stati Uniti, dove sono in programma due collegiali Gli azzurri Federica Pellegrini (CC Aniene), Aglaia Pezzato (Esercito/Team Veneto), Carlotta Zofkova (Carabinieri/ImolaNuoto), Lorenzo Glessi (Esercito/Gorizia Nuoto) e Luca Pizzini (Carabinieri/Bentegodi) sono convocati per i collegiali di Flagstaff dal 19 gennaio all’8 febbraio e Fort Lauderdale dal 9 al 23 febbraio. Con ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Gli azzurri convocati per le gare di Wengen. Paris e Innerhofer per il colpaccio : L’Italia si presenterà con una nutrita pattuglia a Wengen dove nel weekend del 18-20 gennaio si disputerà un trittico di gare valido per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Ben quattordici azzurri si cimenteranno sulla mitica pista svizzera tra combinata, discesa libera e slalom. In discesa punteremo ovviamente su Dominik Paris reduce dai successi di Bormio e su Christof Innerhofer che qui si è imposto nel 2013, i due velocisti andranno ...

Australian Open 2019 : tris d’azzurri per cercare il terzo turno. Seppi favorito - Fabbiano può giocarsela - ostacolo complesso per TravaGlia : L’Italia tennistica cercherà questa notte di superare il numero di giocatori, due, portati al terzo turno nell’edizione 2018. Parteciperanno al tentativo, in orari differenti, tre suoi portacolori: Stefano Travaglia, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Il compito più difficile spetta proprio al primo di essi: Travaglia, all’una di notte, se la vedrà sul Court 20 col numero 19 del tabellone, il georgiano Nikoloz Basilashvili, che ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : dieci Gli azzurri convocati dal DT Zoggeler per l’appuntamento più importante della stagione : Da venerdì 25 a domenica 27 gennaio si terranno a Winterberg, in Germania, i Mondiali 2019 di Slittino, prima rassegna iridata in programma nella stagione degli sport invernali. La località tedesca ospiterà la manifestazione per la terza volta nella storia dopo esserne stata sede nel 1989 e nel 1991. Il direttore tecnico Armin Zoggeler ha comunicato l’elenco dei convocati per la spedizione azzurra che sarà composti dagli stessi dieci ...

Boxe - Italia in raduno ad Assisi : Gli azzurri convocati per la preparazione al Memorial Bocskai : Dal 20 gennaio al 5 febbraio si svolgerà un training camp per la Nazionale Italiana di Boxe maschile. Ad Assisi saranno impegnati undici azzurri che svolgeranno la preparazione in vista del Bocskai Istvan Memorial, un torneo internazionale di pugilato che avrà luogo a Debrecen (Ungheria) dal 5 al 10 febbraio. Spiccano diversi azzurri di punta come Manuel Cappai tra i 52 kg (bronzo ai Giochi del Mediterraneo ma eliminato prematuramente ai ...

Slittino – Mondiali di Winterberg - dieci Gli azzurri convocati dal direttore tecnico Zöggeler : Fatta l’Italia per i Mondiali di Winterberg: Zöggeler convoca dieci atleti, la Nazionale è già in Germania, gare dal 25 al 27 gennaio Tutto pronto per il primo grande appuntamento stagionale con i Mondiali negli sport invernali. Ad aprire le danze di due mesi molto intensi sarà lo Slittino artificiale con Winterberg che dal 25 al 27 gennaio ospiterà la competizione per la terza volta nella storia. Nel 1989 la pista tedesca inaugurò ...