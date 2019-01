Alessandra Celentano | la De Filippi senza freni ad Amici | “Sta perdendo la testa”

Amici - suona il telefono in classe e Alessandra Celentano impazzisce : brutalizzati - punizione senza precedenti : Sfregio a Alessandra Celentano , ad Amici nuova espulsione in vista. Clamorosa mancanza di rispetto di fronte all'insegnante di danza del talent di Maria De Filippi: mentre sta parlando agli allievi, il cellulare di Marco Alimenti anziché essere spento suona provocando l'ilarità dei giovani colleghi.

Amici - la frase horror di Alessandra Celentano sul corpo di Lauren : sbotta pure Maria De Filippi : Altissima tensione ad Amici , dove non è servita a nulla la coreografia mozzafiato portata da Lauren . La maestra Alessandra Celentano , infatti, la ha criticata duramente, affermando che non ha i ...

'Spero che siano pronti sotto'. Sconcerto in diretta ad Amici : Alessandra Celentano e la frase spinta : Aria frizzantina quella che si respira negli studi di Amici per il pomeridiano di sabato 15 dicembre. Ad accendere subito gli animi è la padrona di casa Maria De Filippi, che, interpellando la ...

Amici - caos in studio. Alessandra Celentano furiosa : la clamorosa richiesta fa infuriare tutti : L'insegnante di danza ha rimproverato duramente gli allievi Mowgly e Marco per non aver seguito le sue direttive: per loro è...