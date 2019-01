Tria stoppa M5s e Lega sul futuro di Carige | non va nazionalizzata

ilgiornale

(Di venerdì 18 gennaio 2019) "Il governo auspica una soluzione privata della crisi di" e "l'accostamento alla nazionalizzazione appare improprio".Il ministro del Tesoro, Giovanni, ha approfittato dell'audizione di ieri suldell'istituto ligure davanti alla commissione Finanze della Camera per placare le smanie gialloverdi che vorrebbero unadi Stato. Perché "la ricapitalizzazione precauzionale è temporanea, una misura da considerarsi del tutto residuale", ha spiegato scegliendo lo stesso termine già utilizzato dai commissari straordinari della banca genovese. I tecnici del Tesoro, quindi, restano in attesa del piano indusle che dovrebbe arrivare entro fine febbraio ed "auspica che questo agevoli l'individuazione di possibili partner in un'ottica di aggregazione secondo logiche di mercato", ha detto. Ribadendo che l'obiettivo del decreto varato lo scorso 7 gennaio è quello di ...