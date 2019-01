Pomeriggio Cinque | la 90enne Clara portata via dalle telecamere Caos in diretta

Elia Fongaro - fuori gli altarini a Pomeriggio Cinque : "Tante amanti e non solo donne" : Nel salotto pomeridiano di Barbara d'Urso si è parlato della storia d'amore tra il modello e Jane Alexander, ma a quanto...

Pomeriggio Cinque - la figlia di Maria Monsè attacca Maria Teresa Ruta : A Pomeriggio Cinque torna Maria Monsè. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è tornata in televisione grazie a un collegamento da casa insieme alla figlia Perla Maria e subito si è scatenata la polemica. La giovane ha replicato a tutti coloro che non vedono di buon occhio la sua eccessiva esposizione mediatica. Già durante l’esperienza del Grande Fratello Vip 3, la 44enne di origine catanese si è scontrata ...

Pomeriggio Cinque - bufera su Maria Monsè : "Stai rovinando tua figlia". Perla Maria tuona : Salvo Veneziano, sostenuto da Cecchi Paone e Maria Teresa Ruta, ha qualche perplessità sulle aspirazioni della figlia della...

Pomeriggio Cinque Costantino Vitagliano frecciatina ad Alessandra Pierelli : Qualche tempo fa ospite di Caterina Balivo Alessandra Pierelli,aveva parlato del suo ex fidanzato Costantino Vitagliano ha parlato del marito Fabrizio Baldassarri, giocatore di poker professionista, da cui ha avuto i suoi due figli Daniel e Liam, rispettivamente di 7 e 5 anni, con le seguenti dichiarazioni: “Lui mi ha corteggiata per un anno, è stato bravo. Prima di lui non ho mai conosciuto il vero amore”. Costantino Vitagliano è ...

Maria Monsè e la figlia Perla Maria a Pomeriggio Cinque : "Convinceremo Chiara Ferragni ad indossare un nostro abito!" : Maria Monsè e la figlia Perla Maria hanno preso parte, in collegamento dalla loro casa, alla puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5.Il tema del blocco di Pomeriggio Cinque dedicato al gossip è stato il fenomeno tanto discusso delle "Baby Star" e la presenza di Perla Maria, la figlia 13enne di Maria Monsè che ha ottenuto popolarità sia grazie alle ospitate nei programmi di ...

Costantino Vitagliano a Pomeriggio Cinque : "Alessandra Pierelli? All'epoca - ero una testa calda - facevo tanti tradimenti..." : Alessandra Pierelli, verso la fine del 2018, è tornata in tv, rilasciando un'intervista a Vieni da me, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Costantino Vitagliano ha parlato del marito Fabrizio Baldassarri, giocatore di poker professionista, da cui ha avuto i suoi due figli Daniel e Liam, rispettivamente di 7 e 5 anni, con le seguenti dichiarazioni: "Lui mi ha corteggiata ...

Stefano Sala a Pomeriggio Cinque : "Sono single - ho chiuso con Dasha. Benedetta? Una storia si inizia quando si sta bene di testa" : Stefano Sala e benedetta Mazza hanno presenziato alla puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5. Il modello comasco, che ha conosciuto l'ex Professoressa de L'Eredità all'interno della casa del Grande Fratello Vip, instaurando con lei un rapporto che è andato ben oltre l'amicizia, ha fornito degli aggiornamenti per quanto riguarda la sua relazione con la modella ucraina Dasha ...

Pomeriggio Cinque - Francesca Cipriani infuriata con Walter Nudo : «Matteo Salvini risponde ai miei messaggi e lui no» : Pomeriggio Cinque: Barbara D'Urso e Francesca Cipriani Matteo Salvini risponde ai messaggi di Francesca Cipriani. O per lo meno, così asserisce la giunonica prezzemolina. Ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda ieri, la Cipriani ha dato inizio ad un’invettiva contro l’assente Walter Nudo, vincitore di Grande Fratello Vip 3, e nel bel mezzo del discorso ha scomodato persino il Vice ...

Pomeriggio Cinque Walter Nudo confida continua la mia castità : A “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso ha vuto tra i tanti ospiti Walter Nudo che durante l’intervista racconta:«La mia astinenza dal ses….o? Sì, sta continuando, ormai dura da 13 mesi». Barbara D’Urso ha voluto chiedere a Walter la domanda che «tutta Italia si sta facendo». Della sua lunga astinenza dal ses…..o, Walter Nudo non ha mai fatto mistero e ha confermato che dura ancora oggi.«Non mi sono rifidanzato, sono ancora ...

Ascolti TV | Lunedì 7 gennaio 2019. Parte forte La Compagnia del Cigno (24%) - affondato Titanic (11.9%). Exploit Quarta Repubblica con Salvini (6.9%). VID 12.6-14% - Pomeriggio Cinque 16.3-16.2% - Geo 13.6% : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 7 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.840.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.01 – la prima Parte di Titanic ha raccolto davanti al video 2.574.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Paradise Beach – Dentro l’incubo ha interessato 1.675.000 spettatori pari al 6.4% di share. ...

Barbara d’Urso stanca dopo la fine di Pomeriggio Cinque (FOTO) : Barbara d’Urso si rilassa dopo la fine di Pomeriggio Cinque Andare in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17.10 alle 18.45 è un impegno televisivo non indifferente; per non parlare delle Cinque ore di diretta la domenica Pomeriggio. Eppure Barbara d’Urso riesce a districarsi perfettamente tra i suoi impegni televisivi riuscendo anche ad avere il tempo per la famiglia e la sua grande passione per il ballo. Pomeriggio Cinque ...