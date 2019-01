McDonald' s perde l' esclusiva del nome Big Mac

McDonald's perde i diritti sul marchio Big Mac nell'Unione Europea - : La multinazionale americana ha perso la causa contro la catena fast food irlandese Supermac's per il diritto esclusivo all'utilizzo del marchio Big Mac. Questa decisione è stata presa dall'Ufficio ...

McDonald’s perde l’esclusiva per l’Ue sul nome «Big Mac» (e fa ricorso) : McDonald’s, gigante americano dei fast food, ha perso il contenzioso all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) contro la piccola catena irlandese Supermac’s intorno all’esclusiva europea del nome «Big Mac», probabilmente il più celebre panino inventato dai fratelli Dick e Mac McDonald. Un incidente che crea grande disappunto in casa della grande «M», prota a impugnare la ...

