La missione di Mattarella per provare a ricucire con gli alleati europei

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Con quelle facce un po' così, quelle dei populisti, sovranisti e in fondo anti-Ue che ora governano l'Italia, non sarà per niente facile riagganciare il "gruppo di testa". Il duo Germania-Francia pedala in solitaria, tra qualche giorno ad Aquisgrana firmerà un nuovo trattato bilaterale di cooperazione e integrazione, quindi ecco che scende in campo il volto eurorassicurante di Sergionel tentativo di ridurre le distanze e rimuovere le ruggini che si sono depositate dopo la manovra, le scelte sull'immigrazione e qualche altra polemica. Roma è isolata e considerata poco affidabile: serve tutta la diplomazia del presidente per recuperare terreno.Due giorni a Berlino, per la seconda volta da quando è al Quirinale. Una serie di appuntamenti, tra cui una mostra su Sandro Botticelli, che culmineranno con il faccia a faccia con Angela Merkel, unaper certi versi ...