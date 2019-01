Salone del libro di Torino | indagini chiuse | tra i 29 indagati anche l’ex sindaco Piero

Torino - chiusa l'inchiesta sul Salone del Libro : gli indagati sono 29. Tra loro anche Fassino : Ventinove indagati: si chiude così la maxi inchiesta della procura di Torino sui conti in rosso del Salone del Libro. Falso in bilancio, turbativa d'asta e peculato sono le accuse che, a vario titolo, sono contestate dal pubblico ministero Gianfranco Colace e dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta.l'inchiesta ha analizzato i conti della Fondazione dal 2010 al 2015, partendo dai guai giudiziari dello storico presidente Rolando Picchioni ed è ...

Il Salone del Mobile mette in scena il "Concerto" del design : Uno sguardo attento al futuro, ai trend, alla bellezza, alle proposte del nuovo lifestyle che partono da Milano dove il design e industria mettono in scena un ' Concerto ' unico al mondo.

Italdesign - Il teaser di un modello per il Salone di Ginevra : La Italdesign ha diffuso il primo teaser di una concept che sarà presentata al Salone di Ginevra (che si svolgerà nella città svizzera dal 7 al 17 marzo 2019). L'immagine non è accompagnata da alcun dettaglio, quindi per il momento non conosciamo il nome o altri dati relativi alla vettura. Quello che possiamo vedere è una inquadratura dall'alto di quella che sembra la zona del parafango posteriore, con una presa d'aria e una sezione scura del ...

Salone di Detroit - l’Europa si disimpegna in attesa della formula “estiva” : Il primo Salone di Detroit senza Dieter Zetsche, in primavera gli subentrerà Ola Källenius al timone di Daimler, e soprattutto, primo dell’era post Marchionne. Il tedesco, l’anno scorso, durante un party in occasione del Naias, alla presenza di Arnold Schwarzenegger tolse i veli alla rinnovata Classe G; l’italo canadese annunciò invece che avrebbe indossato la cravatta se i numeri di di FCA fossero tornati in ordine. Fece in tempo a farlo, ma ...

Salone dell'Alta Orologeria di Ginevra - tutte le novità : Cosa aspettarsi in occasione del Salone dell'Alta Orologeria di Ginevra, in calendario dal 14 al 17 gennaio? La risposta a questa domanda lascia aperta ancora molti spazi, ma qualche informazione è già trapelata.... Chi esce... Sarà l'ultima edizione ad avere tra i suoi protagonisti principali Audemars Piguet e Richard Mille. Le due maison hanno infatti annunciato che dal 2020 troveranno modi alternativi per presentare le proprie novità. Un ...

Fca - John Elkann in visita al Salone dell'auto di Detroit al fianco del ceo Mike Manley : Detroit - John Elkann, presidente di Fiat Chrysler Automobiles, è presente al salone dell'auto di Detroit. Colui che è anche presidente e Ceo di Exor, la cassaforte della famiglia...

Via al Salone dell'auto di Detroit : attesa sul punto Fca : Su il sipario sull'edizione 2019 del Salone dell'auto di Detroit, dal 14 al 27 gennaio, il primo che la Fca affronta senza Sergio Marchionne: l'iconico a.d. scomparso il 25 luglio scorso, che dal 2010 ...

Sotto i riflettori del Salone di Detroit l'alleanza Ford-Volkswagen : L'attesa qui a Detroit fra gli operatori dell'automotive, impegnati negli ultimi preparativi per il tradizionale Motor Show che apre i battenti lunedì mattina per i media internazionali, è tutta per ...

Il Salone delle meraviglie - ecco l'hair stylist delle vip : Sui social ieri sera erano tutti impazziti per il 29enne Federico Lauri, l'hair stylist delle dive. Acconciature moderne e spiazzanti sono alla base dei segreti de 'Il salone delle meraviglie', in ...

PALAZZO COMUNALE - Inaugurazione sabato 12 gennaio alle 11 nel Salone d'Onore. Rassegna di opere dell'artista padovano Gino Tonello : Si dedica, successivamente, alla realizzazione di videoinstallazioni e alla produzione di spettacoli teatrali e musicali, dove le scenografie dipinte diventano il supporto estensivo di tutta la sua ...

Al Salone della Cultura di Milano gli aforismi della scrittrice Barbara Appiano : Milano, 9 gennaio 2019 – È stata confermata la partecipazione al Salone della Cultura di Milano, che si terrà a Milano il 19 e 20 gennaio prossimi, della scrittrice Barbara Appiano, che parteciperà con i suoi 2 ultimi lavori, ‘Il pianista velocista a cottimo‘ e “Adelante palabra“, entrambi editi da Kimerik La prolifica scrittrice vercellese, [...]