Roma | il mercato è sotto esame

Roma - Perotti stop almeno 2 gare. E sul mercato si temporeggia : Juan Jesus doveva essere visitato oggi dal professor Pier Paolo Mariani per un consulto relativo alla rottura del menisco interno del ginocchio destro, consulto che invece dovrebbe avvenire domani. ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - anche il Chelsea piomba su Manolas : rinnovo lontano : Calciomercato Roma, Ultime notizie. anche il Chelsea sulle tracce di Kostas Manolas, sempre più lontano dal rinnovo di contratto con i giallorossi..

Calciomercato - Roma-Zaniolo : primi contatti per il rinnovo : Alla Roma è arrivato la scorsa estate dall'Inter nell'ambito dell'operazione Nainggolan: pochi mesi di apprendistato nella nuova realtà, a Nicolò Zaniolo è bastato davvero poco per mostrare qualità ...

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj : Lotito dice no : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj: Lotito dice no proviene da ...

Roma - da Schick a Karsdorp : è il mercato di ritorno : A volte ritornano, la speranza, è che restino anche. Se Schick avesse saputo che sarebbe bastato un mental coach per uscire dalla sindrome di Calimero, forse si sarebbe mosso prima. Non si sarebbero ...

Roma - lesione al menisco per Juan Jesus : si torna sul mercato? : Roma, Juan Jesus alle prese con un problema abbastanza serio al ginocchio destro: lesione del menisco interno, si torna sul mercato? Roma, Juan Jesus alle prese con un infortunio abbastanza serio. Secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello sport in merito agli esami strumentali svolti a Villa Stuart, il calciatore giallorosso avrebbe riportato una lesione del menisco interno del ginocchio destro. Un duro colpo per Di Francesco che non ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - Palermo e Verona sulle tracce di Coric : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Palermo e Verona cercano Ante Coric ma il giocatore croato non pare attirato dalla Serie B.

Roma - Monchi : 'Mercato? Vogliamo alzare il livello. Badelj mi piace - ma...' : Monchi , direttore sportivo della Roma, ha parlato a Rai Sport prima della sfida di Ciooa Italia contro la Virtus Entella: 'La partita di oggi è molto importante, la Coppa Italia non è da sottovalutare. Abbiamo rispetto per l'Entella, ma dobbiamo andare ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : per la mediana piace Schneiderlin - che non trova spazio nell'Everton : Calciomercato Roma, Ultime notizie: voci, indiscrezioni e trattative della società giallorossa nel corso della finestra invernale.

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Mido alla Roma - 2004 - : Si tratta solo di raddrizzargli un po' il piedone e voilà, ecco l'attaccante più forte del mondo per diverse stagioni. "Appena arrivato alla Juventus Ibrahimovic non sapeva calciare , calciava molto ...

Roma - Monchi pensa al mercato. I giallorossi vanno rinforzati : Roma Monchi – Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. leggi anche —> Juventus, ecco tutte le caratteristiche tecniche di Ramsey Una […] L'articolo Roma, Monchi pensa al mercato. I giallorossi vanno rinforzati proviene da ...

Mercato Roma - Defrel torna a Trigoria : Atalanta nell'affare Mancini o Premier League : Sarà solo di passaggio , perché come riportano 'La Gazzetta dello Sport', 'Messaggero', e 'TuttoSport', l'attaccante francese sarà ceduto , in Italia o all'estero . Due le possibili soluzioni per ...

Calciomercato Roma - è mistero sulle frasi del padre di Coric sul suo futuro : Calciomercato Roma – Nel corso della mattina di oggi sono spuntate parole clamorose che il padre di Coric avrebbe pronunciato in Croazia ai microfoni di IndexHR: “Volevamo lasciare a tutti i costi la Dinamo Zagabria che si era comportata nel peggiore dei modi con mio figlio”. LEGGI ANCHE: Roma, l’agente di Gerson: “Disponibili a tornare […] L'articolo Calciomercato Roma, è mistero sulle frasi del padre di Coric sul suo ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - lo Stoccarda rilancia per Kabak : giallorossi in attesa : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Lo Stoccarda rilancia a 11 milioni per Kabak: i giallorossi rimangono in attesa del turco.