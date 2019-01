MotoGP | presentazione Ducati 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Il

MotoGP - presentazione squadre e piloti 2019 : calendario e date. Domani la Ducati è la prima a svelarsi : Siamo nel mese di gennaio n cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail (Qatar) il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Si prospetta un “Marc Marquez vs tutti“. Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo complessivo ...

MotoGP - presentazione squadre e piloti 2019 : calendario e date. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso attendono Yamaha e Ducati : Siamo nel primo giorno di un 2019 in cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail (Qatar) il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Si prospetta un “Marc Marquez vs tutti“. Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo ...

MotoGP - c’è la data della presentazione della nuova KTM : ecco dove e quando verrà svelata : Il team austriaco ha reso nota la data di presentazione della moto 2019, che sarà affidata a Johann Zarco e Pol Espargarò La KTM ha annunciato la data di presentazione della moto 2019, quella che sarà affidata al neo arrivato Johann Zarco e al confermato Pol Espargarò. Il team austriaco ha scelto la sede di Mattighofen per accendere i riflettori sulla RC16, nel corso di una cerimonia che si terrà il 12 febbraio 2019. Una data particolare, ...

MotoGP 2019 : la presentazione della nuova Ducati il 18 gennaio - la Yamaha il 4 febbraio : Il Mondiale 2019 si avvicina e i team annunciano le date in cui presenteranno le rispettive squadre: il 23 gennaio toccherà alla Honda del campione del mondo Marc Marquez e del neoarrivato Jorge Lorenzo, ma prima sarà il turno della Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. La nuova Rossa di Borgo Panigale verrà svelata il 18 gennaio a Neuchatel ...

MotoGP - fissata la presentazione della Ducati 2019 : appuntamento in Svizzera il 18 gennaio : La Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci verrà presentata il 18 gennaio presso il Philip Morris R&D Cube di Neuchâtel Comincerà ufficialmente il 18 gennaio la nuova stagione della Ducati, in quella data infatti verrà presentata la moto 2019 presso il Philip Morris R&D Cube di Neuchâtel, in Svizzera. Il team di Borgo Panigale ha deciso di anticipare di cinque giorni la Honda, che alzerà i veli dalla propria moto il 23 gennaio ...

MotoGP - c’è la data di presentazione della nuova Honda : appuntamento il 23 gennaio a Madrid : La squadra giapponese ha deciso di presentare la moto 2019 a Madrid, niente Indonesia dunque come avvenuto negli anni scorsi La nuova stagione della Honda inizierà il prossimo 23 gennaio, data della presentazione ufficiale del team HRC che si svolgerà a Madrid. Sarà proprio in questa occasione che Jorge Lorenzo vestirà ufficialmente i colori della squadra giapponese, posando per le prime foto insieme a Marc Marquez, campione del mondo in ...

MotoGP : la presentazione della Honda di Marquez e Lorenzo sarà il 23 gennaio a Madrid : I flash saranno tutti per il campione del mondo in carica e per il maiorchino, che dopo due stagioni in Ducati ha deciso di fare il grande salto con una moto che mai aveva finora provato in MotoGP, ...