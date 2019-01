Michele Pecora a Ora o mai più | cosa ha fatto nella sua carriera

lanostratv

: Michele Pecora - Era Lei - New version - GammaStereoRoma : Michele Pecora - Era Lei - New version - giuseppeattard1 : #Oraomaipiù il #Sanremo degli esclusi , dal 19 gennaio. I Maestri: Rettore, Vanoni, Cutugno, I Ricchi e Poveri, Can… - Aloha09111 : Gian Michele, ti è andata una pecora di traverso? #ale4ristoranti -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Ora o mai più,com’è oggi: il suo ritorno sulle scene musicali A breve avrà inizio la seconda edizione di Ora o mai più, una delle sorprese di Rai1 della scorsa stagione televisiva. E’ già stato reso noto il cast e tra i cantanti di Amadeus c’è anche, pronto, insieme agli altri, a tornare alla ribalta con la musica. Il concorrente di Ora o mai più, classe 1957, si iscrive al Festival di Castrocaro nel 1977 e lo vince grazie alla canzone La mia casa. Ed è proprio grazie a quel brano che riesce a firmare un importante contratto con la Warner Bros Records. Qui incide il celebre brano Era lei con cui fu protagonista di una serie di beghe legali nel 1998 per via di alcune somiglianze con Blu di Zucchero. Oraè pronto a salire sul palco di Ora o mai più per conquistarlo a suon di musica.a ...