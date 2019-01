Manovra | trovato l' accordo Oggi Cdm su reddito-quota 100

Manovra - accordo trovato con Bruxelles - da Palazzo Chigi prudenza ma domani Conte atteso in Senato : Manovra , il braccio di ferro sembra essere terminato tra Roma e Bruxelles . Da Palazzo Chigi c’è ancora molta prudenza , ma il premier Conte domani è atteso in Senato Sarebbe stato raggiunto un accordo tra Italia e Commissione europea sulla legge di bilancio. La notizia è stata diffusa da alcune fonti del Ministero dell’Economia e delle Finanze al termine dell’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i commissari ...

Manovra - trovato l'accordo : "Ecotassa per le auto di lusso" : "Le coperture per arrivare al deficit al 2,04% del pil ci sono", assicura il governo. Come? Con l'ecotassa sulle auto - "ma solo quelle extra lusso" - i tagli alle "pensioni d'oro" e la riduzione delle tariffe Inail. Sarebbe questo l'accordo raggiunto questa sera dal governo per evitare le sanzioni dell'EuropaIl premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove ...