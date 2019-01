Gioco d’azzardo | la manovra riduce il payout Così lo Stato aumenta i guadagni e i danni

Gioco d’azzardo - quella del governo è una buona legge. Ma non vale per chi cerca l’autodistruzione : Il decreto dignità, divenuto legge dello Stato, prevede, tra le altre cose, il divieto totale della pubblicità relativa al Gioco d’azzardo entro giugno 2019. Quali effetti avrà questo interdetto? Quali categorie di cittadini ne avranno benefici e quali invece si mostreranno refrattarie a esso? Quando si parla di dipendenza patologica dal Gioco si fa riferimento a un fenomeno che ha conosciuto una rapida e capillare diffusione in questo tempo ...

Manovra - il governo doveva sconfiggere il Gioco d’azzardo. Così però fa cassa sui ludopatici : Con l’entrata al governo del Movimento 5 Stelle, tra parecchi attivisti no slot c’erano molte aspettative. I grillini si erano sempre caratterizzati, finché stavano all’opposizione, come fieri nemici del gioco d’azzardo e promettevano provvedimenti drastici per fermare l’epidemia di gioco compulsivo che è in corso da anni in Italia. La trattativa con la Commissione europea a proposito della prima ipotesi di Manovra finanziaria 2019 (che ...

Nainggolan ed il vizietto del Gioco d’azzardo : 150mila euro da pagare al casinò e l’assegno viene clonato : Radja Nainggolan alle prese con un caso di contraffazione che lo vede protagonista, un assegno destinato al casinò di Montecarlo è stato clonato ed incassato Radja Nainggolan è stato protagonista di una truffa da 150mila euro, legata al suo vizio per il gioco d’azzardo. Il calciatore dell’Inter, secondo la ricostruzione de La Stampa, avrebbe sporto denuncia ai carabinieri di Milano a seguito della clonazione di un assegno da ...

India - scommette il figlio di 3 anni al Gioco d’azzardo. E lo perde : Fino a dove può arrivare la febbre del gioco d’azzardo? In India, fino al punto di scommettere il proprio figlio. E’ accaduto in un piccolo villaggio dello Stato di Bihar dove un uomo, dopo aver perso tutti i suoi averi, ha messo sul piatto anche il figlio di 3 anni in un’ultima, disperata, puntata. E lo ha perso è stato condannato a... 50 addominali. In India il mercato del gioco d’azzardo vale 60 miliardi di dollari, di cui circa la metà di ...

In Belgio alcuni videogame sono considerati Gioco d’azzardo : Square Enix ritira i suoi titoli : (Foto: Square Enix) In Belgio gli appassionati dei giochi Square Enix per smartphone hanno avuto un risveglio amaro stamattina: il celebre produttore e sviluppatore giapponese ha infatti deciso di ritirare dal mercato tre dei suoi giochi mobile più gettonati, ovvero Mobius Final Fantasy, Kingdom Hearts Union X e Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Il motivo della decisione, stando al messaggio rilasciato dal gruppo ai suoi giocatori ...