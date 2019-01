Ghemon a Sanremo 2019 con Rose viola | testo e video

Chi è Ghemon il rapper in gara al prossimo Festival di Sanremo tra i big : Ghemon a febbraio 2019 parteciperà alla 69° edizione del Festival di Sanremo, dove gareggerà nella categoria BIG con il brano “Rose Viola”. L’artista ha già calcato il palco del Teatro Ariston nel 2018, quando, ospite della serata dei duetti, si è unito a Diodato, scrivendo una strofa inedita per il suo brano in gara, intitolato “Adesso”. Con 5 dischi all’attivo, “Mezzanotte” è il lavoro d’inediti pubblicato nel 2017 e interamente scritto dal ...

Sanremo 2019 - Ghemon : gossip - curiosità - sul cantante in gara al Festival : Ghemon è tra i 24 Big in gara al prossimo che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 in onda dal 5 al 9 febbraio 2019. Presenta Rose viola. L'annuncio ufficiale è stato dato da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi durante la prima puntata di 'Sanremo Giovani', in prima serata su Rai1.Nato ad Avellino l'1 aprile del 1982, il suo vero nome è Giovanni Luca Picariello ed è conosciuto anche come Ghemon Scienz e Gilmar. Il nome d’arte, Ghemon, è ...

