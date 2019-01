Napoli | bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo Lui non molla | ' Andiamo avanti'

Bomba contro pizzeria Napoli - Sorbillo a Sky tg24 : "Riapriremo presto" : Bomba contro pizzeria Napoli, Sorbillo a Sky tg24: "Riapriremo presto" Dopo l’intimidazione ricevuta con l’ordigno esploso davanti il locale di via dei Tribunali, il pizzaiolo napoletano racconta: "È un gesto forte, scenico ed eclatante. Ho ricevuto la solidarietà di tutti, mi sono ...

Sorbillo dopo la bomba in pizzeria : «Demoralizzato ma non lascio Napoli. E domani pizza della legalità in regalo a tutti» : «E? un attacco alla legalità, alla rinascita di Napoli». Gino Sorbillo, 45 anni, è ancora scosso: come se sentisse dentro di se il fragore di quella bomba che ieri...

Bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo a Napoli : “Riapriremo presto”. Indagini coordinate dalla Dda : “Chiusa per Bomba”. Gino Sorbillo, maestro pizzaiolo e imprenditore, ha il viso tirato quando posta su Facebook la foto davanti lo storico locale di via dei Tribunali a Napoli, meta preferita di chi vuole mangiare una pizza che ricorderà per sempre. Un ordigno è esploso davanti all’ingresso della pizzeria. “Riapriremo presto” promette Sorbillo in un video ricorda come quegli stessi locali erano devastati da un ...

Bomba pizzeria Sorbillo a Napoli - Di Maio : "Vigliacchi non vinceranno" - : Numerosi attestati di solidarietà per l'imprenditore campano. Ma il sindaco de Magistris attacca Salvini: "Non ho ancora visto le forze dell'ordine che aveva promesso"

