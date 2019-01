I ministeri dovranno informare su rischi e uso corretto dei telefonini

ilfogliettone

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Idella Salute, Istruzione e Ambientesuie iluso dei. A deciderlo il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. La sezione terza quater, ha infatti dichiarato "l'obbligo del ministero dell'Ambiente, del ministero della Salute e del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di provvedere (nei termini e con le modalità indicate in motivazione) ad adottare una campagna informativa, rivolta alla intera popolazione, avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless) e l'informazione deiper la salute e per l'ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi".irpE il Tribunale del Lazio "ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa". La ...