Purple drank | il cocktail viola è la droga dei giovanissimi

ilgiornale

: RT @djaniceto: Sballarsi con un mix di codeina, un sedativo della tosse e una semplice gazzosa. Lo chiamano 'purple drank'. E’ chiaro che s… - prestia_fabio : RT @djaniceto: Sballarsi con un mix di codeina, un sedativo della tosse e una semplice gazzosa. Lo chiamano 'purple drank'. E’ chiaro che s… - DjAnicetofans : RT @djaniceto: Sballarsi con un mix di codeina, un sedativo della tosse e una semplice gazzosa. Lo chiamano 'purple drank'. E’ chiaro che s… - paolitabeat : RT @djaniceto: Sballarsi con un mix di codeina, un sedativo della tosse e una semplice gazzosa. Lo chiamano 'purple drank'. E’ chiaro che s… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Sciroppo per la tosse e una bibita, come la gazzosa. Semplice da preparare, costo basso, effetti immediati: alterazione dello stato psichico per provare euforia, o al contrario per rilassarsi. È il, ilceo che spopola tra i ragazzini e mette in guardia famiglie e medici.I nuovi mix che portano a uno sballo light sono a base di codeina, un derivato dell'oppio utilizzato nei medicinali per la tosse. I ragazzi ne mescolano dosi ampie, sicuramente più del cucchiaio che serve a calmare la tosse, con bevande gassate. Il liquido che si crea ha un colore. I primi a battezzare il nuovosono stati gli americani. Ma la moda è diffusa anche in centro Europa, per esempio in Svizzera: mentre in Italia lo sciroppo alla codeina si ottiene solo su ricetta, nel Paese elvetico non è necessaria prescrizione medica. Ma il medicinale per la tosse è un farmaco comune, ...