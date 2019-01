Germania | crescita 2018 rallenta a 1 | 5% | minimo 5 anni

Germania - rallenta la crescita dei prezzi all'ingrosso : Nel mese di dicembre, i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita del 2,5% su base annuale, in decelerazione rispetto al +3,5% del mese precedente . Lo annuncia l' Ufficio Federale ...

Germania : Pil in recessione tecnica o zero crescita a fine 2018 ma nel 2019 +1 - 5% : Ma ora «tutti i settori industriali sono colpiti dal raffreddamento, come confermano i dati sugli ordinativi dell'industria lo scorso novembre: e questo è dovuto all'indebolimento dell'economia ...

Germania - allarme Bundesbank : meno crescita nel prossimo biennio : Dazi, debolezza del settore auto, incertezze intorno alla Brexit e scontro Italia-Bruxelles, sono tra i fattori che rischiano di affannare la crescita della prima economia europea.

Germania - Bundesbank taglia stime crescita Pil : 1 - 5% nel 2018 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Germania - indagine Pmi : crescita settore privato rallenta a minimi 4 anni a dicembre : L'espansione del settore privato tedesco ha rallentato a un minimo di quattro anni a dicembre, segnalando che la crescita della prima economia europea potrebbe essere debole nell'ultimo trimestre.

Germania : a dicembre crescita economia sui minimi da quattro anni - stima flash IHS Markit - : In Germania Markit Economics ha comunicato che il dato preliminare relativo all'Indice IHS PMI manifatturiero di dicembre si è attestato a 51,5 punti inferiore alla lettura precedente pari a 51,8 ...

Crescita - nel terzo trimestre pil della Germania in calo dello 0 - 2% : è la prima volta dal 2015. Pesa il mercato auto : Non solo la frenata dell’Italia, la cui Crescita si è fermata. A zavorrare la Crescita dell’Eurozona nel terzo trimestre è stata soprattutto la Germania, che per la prima dall’inizio del 2015 ha visto il pil diminuire dello 0,2%. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Eurostat mercoledì. La battuta d’arresto dopo i +0,4 e +0,5% dei trimestri precedenti è però ritenuta temporanea: gli analisti continuano a ...