ilfattoquotidiano

: Fca, marcia indietro sull’Italia per colpa dell’ecotassa. Ma è un pretesto? - fattiamotore : Fca, marcia indietro sull’Italia per colpa dell’ecotassa. Ma è un pretesto? - Cascavel47 : Fca, marcia indietro sull’Italia per colpa dell’ecotassa. Ma è un pretesto? -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Sembra quasi che in Fca non stessero aspettando altro che l’occasione giusta per faresugli impegni presi a fine novembre scorso: l’azienda aveva annunciato più di 5 miliardi di investimenti nei suoi stabilimenti italiani per il periodo 2019-2021, nonché il ritorno alla piena occupazione delle fabbriche. Ma è già arrivata la secca smentita: “In questo momento il piano è in fase di revisione”, ha dichiarato l’ad del gruppo italoamericano, Mike Manley. Motivo? L’arrivo della cosiddetta “ecotassa” per le auto con emissioni di CO2 superiori ai 160 g/km, che avrebbe prodotto un “contesto cambiato”, tanto da dover rivedere i conti: “Fino a che la revisione non sarà ultimata, non posso commentare ulteriormente”, ha detto l’ad Fiat-Chrysler. In compenso, però, aumenterà la produzione di Jeep negli Usa, per magno gaudio di Donald Trump.Diverse le reazioni dei principali ...