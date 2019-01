Calciomercato | il Genoa apre alla cessione di Piatek al Milan | le parole di Perinetti

Calciomercato Genoa - è Balotelli il sostituto di Piatek : Calciomercato Genoa – Valzer di attaccanti che riguarda le ultime caldissime ore di Calciomercato. In particolar modo tutto è partito dal Milan, il club rossonero ha dovuto fare i conti con la volontà di Gonzalo Higuain di lasciare i rossoneri e l’Italia, l’intenzione è sempre stata quella di trasferirsi al Chelsea di Maurizio Sarri. Il Milan non può far altro che accettare la decisione del Pipita, ultime ore importanti e ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Genoa e Bologna sulle tracce di Younes : Calciomercato Napoli, Ultime notizie. Genoa e Bologna sulle tracce di Younes ma il giovane tedesco piace anche al Real Valladolid.

Calciomercato Genoa - Piatek può partire a gennaio : tutti i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/10 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Calciomercato Genoa - potrebbe esserci un gradito ritorno : i dettagli : Calciomercato Genoa, il Grifone si sta muovendo in maniera concitata sul mercato, le voci su Piatek non sono le uniche ad animare la sessione invernale Calciomercato Genoa, come sempre il club del presidente Preziosi è molto attivo sul mercato anche nella finestra di gennaio. Il Grifone infatti ha già mosso i primi passi, prendendo Jandrei e Pezzella, ma le trattative non sono certo finite. Si fa infatti un gran parlare del possibile ...

Calciomercato Milan - affare Piatek : Bertolacci-Borini al Genoa : Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI . Calciomercato Milan, da Bertolacci a Borini: idee per il Genoa Il Milan è intenzionato a puntare su Piatek del Genoa, ...

Calciomercato Milan - contatti per Piatek del Genoa per l'eventuale dopo Higuain : La storia tra il Milan e Gonzalo Higuain potrebbe finire presto. La decisione dell'attaccante argentino sembra ormai presa, dopo appena sei mesi la sua avventura in rossonero pare essere arrivata ai ...

Calciomercato – Il Milan fa sul serio per Piatek - primi contatti con il Genoa : le ultime : I rossoneri hanno sondato la disponibilità di Preziosi a cedere l’attaccante polacco, cautelandosi così in caso di addio di Higuain Il Milan fa sul serio per Piatek, il club rossonero infatti ha allacciato i primi contatti con il Genoa per l’attaccante polacco, dando dunque il via ad una vera e propria trattativa. Spada/LaPresse Leonardo e i suoi collaboratori stanno in questo momento valutando il tipo di offerta da presentare ...

Calciomercato Genoa - Krunic dell'Empoli è più vicino : asse con la Juve per Zurkowski : Genoa – Krunic avanti tutta. Le trattative tra i rossoblu e l’Empoli sono entrate nel vivo e dopo un lungo corteggiamento nei prossimi giorni arriverà l’offerta che potrebbe convincere il presidente Corsi. Le mosse a centrocampo però potrebbero non essere finite qui. Prandelli vuole più qualità in mediana e dopo Sturaro con la Juventus si parla anche di Zurkowski, polacco di 21 anni del Gornik Zabrze che piace e non poco a Fabio Paratici. Krunic ...

Calciomercato Genoa - Donatelli : «Rinforzeremo il centrocampo» : GENOVA - "Siamo soddisfatti dei due innesti compiuti in questo mercato. Puntiamo ancora a rinforzare il reparto di centrocampo. Il ritorno in Italia del presidente Preziosi è la premessa per affondare ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : altro scatto del Genoa e le intenzione di Fiorentina - Parma e Udinese : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è ormai entrato nella fase importante, i club di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco il punto della rosea. Continua la ricerca della Fiorentina ad un centrocampista, per adesso il West Ham ha chiuso la porta per Obiang ma non è da escludere un nuovo tentativo, nel frattempo nel mirino è finito Traore dell’Empoli, la ...

Calciomercato - Prandelli vuole Montolivo : il centrocampista nel mirino del Genoa : Dopo gli esoneri di Ballardini e Juric, c’è fermento in casa Genoa per quanto riguarda il Calciomercato. Il nuovo allenatore del club ligure Cesare Prandelli avrebbe chiesto al presidente Preziosi di fiondarsi su Riccardo Montolivo nel mercato di gennaio. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e non rientra più nei piani di Gattuso, che lo ha convocato (senza mai impiegarlo) solo a causa dell’emergenza ...

Calciomercato Genoa - è fatta per Pezzella : arriva dall'Udinese : Ripartirà dal Genoa la carriera di Giuseppe Pezzella . Accordo totale ormai raggiunto tra la società rossoblù e l' Udinese per il trasferimento del giocatore in Liguria, con il terzino sinistro classe ...

Calciomercato Genoa - pioggia di cessioni in arrivo : la situazione : Calciomercato Genoa, diverse cessioni si vanno profilando nella rosa del Grifone, Preziosi lavora alacremente sul mercato Calciomercato Genoa – Il Grifone è storicamente un club molto attivo sul mercato anche nella sessione invernale e sarà così anche quest’anno. Diversi calciatori della rosa del Genoa hanno infatti le valigie in mano, pronti a salutare la truppa di mister Prandelli. Certo dell’addio Marchetti, portiere ...

Calciomercato Juventus : affare con il Genoa in vista? : CALCIOMERCATO Juventus Romero / Incontro all’hotel Parigi di Milano tra Juventus e Genoa. Le due società pensano a un possibile scambio tra Stefano Sturaro e Cristian Romero. Il centrocampista di proprietà bianconera, è rientrato dal prestito allo Sporting Lisbona, dove non ha mai giocato a causa di un infortunio.Secondo Sky Sport, la Juventus pensa ad un suo trasferimento al Genoa in cambio di Romero, difensore classe 1998, 11 presenze ...