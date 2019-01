Terremoto al Nord nella notte | panico a Ravenna e in Romagna | gente in strada Scossa

Terremoto - forte scossa al Nord Italia nella notte : panico a Ravenna e in Romagna - gente in strada. Scossa avvertita distintamente in tutto il Nord/Est - fino a Slovenia e Croazia : 1/8 ...

Terremoto - forte scossa al Nord Italia : paura in Veneto - Emilia Romagna - Lombardia e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremare il Nord Italia alle 00:04 della notte. La scossa, secondo le prime stime preliminari dell’INGV, si sarebbe verificata nella zona di Ravenna, con una magnitudo vicina a 5.0 Richter. La terra ha tremato in modo particolarmente significativo in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, impaurendo la popolazione. La scossa è stata avvertita da Milano a Trieste, da Bologna a ...

Forte Terremoto scuote il centro-nord - paura da Venezia ad Ancona - dati INGV (15 gennaio 2018) : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 15 gennaio 2018, esattamente alle 00.03, in Emilia Romagna, tra ravennate, riminese e forlivese. Stando ai dati provvisori provenienti...

Etna : scosse di Terremoto a nordovest di Milo - un centinaio le ordinanze di sgombero a Zafferana : Prosegue lo sciame sismico sull’Etna: 6 scosse di terremoto sono state registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia questa mattina, dalle 06:07 alle 06:42. Due gli eventi con magnitudo superiore a 2: il primo magnitudo 2.4 alle 06:15 e il secondo magnitudo 2.2 alle 06:42. Le due scosse hanno avuto e epicentro tra i 3 e i 5 km a nord-ovest di Milo e ipocentro tra 5 e 7 km. Sono quasi un centinaio le ordinanze di ...

Etna - la terra trema ancora : scossa di Terremoto a nord-ovest di Nicolosi : Dopo l'evento sismico di Natale che ha causato crolli di edifici e feriti, sull'Etna la terra continua a tremare. L'ultima scossa è stata registrata dai sismografi dell'Ingv la scorsa notte in una zona del vulcano diversa da quella del terremoto di magnitudo 4.8 L'epicentro a quattro chilometri a nord-ovest del centro abitato di Nicolosi.Continua a leggere

Etna - scossa di Terremoto a nord di Ragalna : magnitudo 3.4 : Etna, scossa di terremoto a nord di Ragalna: magnitudo 3.4 Il sisma è stato registrato alle 19:30 ed è stato avvertito pure a Zafferana Etnea e nella zona costiera di Giarre e Riposto. Non si registrano danni a cose o a persone. Intanto aumenta il numero degli sfollati per il terremoto del giorno di Santo ...

Etna - Terremoto a nord di Catania : case e chiese crollate - feriti lievi. Chiusa autostrada : Dieci persone ferite, in maniera non grave, case e chiese crollate, una famiglia salva per miracolo, tantissima paura in gran parte della Sicilia orientale. È il bilancio del terremoto...

Etna - Terremoto di magnitudo 4.8 a nord di Catania - danni e dieci feriti lievi : ...Protezione civile - è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento Scienza ...

