Passaggio di cattedra docente di sostegno e titolarità cattedra part-time: risposte ai vostri quesiti (14 gennaio)

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dall’Associazione Docenti MSA, nella quale risponderemo – di volta in volta – ai quesiti più comuni che i lettori ci pongono. In caso di dubbi o questioni irrisolte, potrete inviare le vostre domande al seguente indirizzo: faq@scuolainforma.it.Leai vostri quesiti 1° QUESITOEMANUELE –diche chiedediBuongiorno, sono undi scuola superiore titolare sucon classe di concorso di riferimento A41 (Informatica). Quest’anno vorrei fare ildi ruolo sulla A40 (Elettronica), premetto che sono abilitato in Elettronica e che ho svolto 5 anni sul. È possibile fare questoe con quale domanda? Grazie.Prof. Scandura Luciano – Gentile Emanuele, la risposta è affermativa. Poiché lei ha superato il vincolo quinquennale sule possiede ...