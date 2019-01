Migranti | Salvini | Commissario Ue per migrazioni ha twittato ' sostegno' | traete voi

Migranti - lista Salvini a Ue : ANSA, - BRUXELLES, 14 GEN - La Commissione europea "prende nota" della lista di 670 richiedenti asilo presenti in Italia, che Salvini ha consegnato al commissario europeo alla Migrazione Dimitris ...

Effetto Battisti sui Migranti. Il successo sul latitante disinnesca i due incontri separati di Salvini e Conte con Avramopoulos : Effetto Battisti sul governo. La grancassa dell'arresto e dell'estradizione del latitante in Italia avvicina come non mai Lega e Movimento 5 stelle. Smussati gli angoli, spuntate le spine, come non mai in un qualsiasi lunedì di gennaio gialli e verdi marciano a braccetto. Con gli esponenti stellati che marcano a vista il leader della Lega, Alfonso Bonafede a condividerne la photo-opportunity all'arrivo dell'aereo del terrorista, e ...

Migranti - Salvini : “Avramopulos? A parole tutto bene - ora i fatti”. Conte : “Siamo seri - avanti con rigore e reciprocità” : “Sono soddisfatto delle parole, ora aspettiamo i fatti, io gli ho messo in mano un elenco di 670 persone già ricollocabili dall’Italia da oggi pomeriggio. Il 2019, finora, è il primo anno e unico dove ci sono stati più espulsioni che arrivi”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini in conferenza a Palazzo Chigi parlando dell’incontro con il commissario Ue Dimitri Avramopoulos. “Se si vuole sostenere l’Italia – ha ...

Migranti Sea Watch : Salvini non si fida dell'Europa e non manda funzionari a Malta : Roberto Saviano può essere considerato senza ombra di dubbio uno dei più fervidi contestatori della politica di Matteo Salvini. I due non se le mandano a dire e soprattutto lo scrittore e giornalista non ha mai lesinato termini particolarmente duri nei confronti dell'attuale ministro dell'Interno. Il tema dell'immigrazione è uno dei temi più scottanti dello scontro dialettico senza esclusione di colpi, ma c'è un aspetto (forse l'unico) su cui ...

Migranti - Salvini : Se altri governi ci seguono Europa si salva : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti : Salvini - quelli della Sea Watch in Italia dopo i ricollocamenti : I Migranti della Sea Watch arriveranno in Italia "dopo che dall'Italia saranno partiti i Migranti che devono essere ricollocati in Europa". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini al suo arrivo a un gazebo della Lega a Milano. Sempre in tema di Migranti, ha aggiunto, sui rimpatri "già siamo aumentati rispetto all'anno scorso; sia i rimpatri forzati, che quelli volontari ...

Anche quando arrestano Cesare Battisti l’ossessione di Matteo Salvini sono i Migranti : È stato arrestato in Bolivia Cesare Battisti, e verrà estradato in Italia dove è stato condannato a due ergastoli al 41 bis, per l'uccisione materiale di due persone e la complicità nell'omicidio di altre due. Il Ministro dell'Interno ha esultato: "È finita la pacchia", usando così la stessa terminologia che utilizza per i disperati che scappano da una vita di soprusi. E se l'ha fatto c'è un motivo evidente.Continua a leggere

Migranti - nasce la fondazione per rilanciare il modello Riace : “Accogliamo quelli esclusi dal dl Salvini” : Un progetto che ha lo scopo di rilanciare il “modello Riace” senza fondi pubblici. Per consentire la partecipazione anche del sindaco “sospeso” Mimmo Lucano, ancora sottoposto al divieto di dimora nel suo Comune, la conferenza stampa che ha dato il via alla fondazione “È stato il vento”, si è tenuta a Caulonia e ha visto l’insediamento del comitato promotore che sarà presieduta da Peppino Lavorato, l’ex sindaco di Rosarno e amico del suo ...

Matteo Salvini - assist da Victor Orban in chiave anti-Migranti. Ma il Ppe prova ad assorbire la Lega : L' asse Varsavia-Roma è un grande sviluppo», cui «sono Legate grandi speranze», Victor Orban si riferisce ovviamente all' incontro di mercoledì tra Salvini e Kaczynski, leader di Diritto e Giustizia (Pis), partito di maggioranza in Polonia, che ha sancito o quasi, sostiene lo stesso premier ungheres

Dai Migranti alla Nazionale del futuro - a tutto Mancini : “Zaniolo e Barella il futuro. Salvini? Non è una schifezza anche…” : Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato di vari argomenti, soffermandosi anche sulla situazione politica italiana Non solo calcio, anche il tema migranti e quello relativo al razzismo. Roberto Mancini ha analizzato vari temi nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui problemi che attanagliano la sua Nazionale e su quelli che molto più importanti riguardanti l’Italia ...

Mancini a Salvini : 'Aiutiamo i Migranti e non minimizziamo il razzismo - giusto giocare la Supercoppa in Arabia' : Lo sport aiuta ad aprire porte , a favorire trasformazioni, come successe in Cina con l'Olimpiade. Anche perché pure in Arabia, come in tutto il Medio Oriente, il calcio è molto amato. Le donne vanno ...

Vittorio Feltri : Matteo Salvini e i Migranti - la Lega non ha perso nemmeno stavolta : Dicono che Salvini sia stato sconfitto, dato che alcuni dei migranti delle famose navi, delle quali si parla da giorni, alla fine sono stati scaricati nel nostro Paese che scoppia di stranieri indesiderati. Respingo la tesi denigratoria. Il ministro dell' Interno in realtà ha ottenuto un parziale su