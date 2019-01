Ischia | migliaia di gamberetti morti sulla spiaggia | “Non toccateli e non mangiateli”

Ischia - migliaia di gamberetti sulla spiaggia : ilsitodibianca migliaia di gamberetti morti sono apparsi sul litorale di San Montano a Lacco Ameno di Ischia. Il fenomeno non ha spiegazioni plausibili e la Guardia Costiera ha consigliato i cittadini di non prenderli e mangiarli Ii gamberi possono essere di acqua dolce o salata, sono generalmente attivi di notte e cacciano per mezzo delle antenne che hanno sul capo. Fanno parte della famiglia dei crostacei e come questi possono provocare ...

