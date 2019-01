Insigne e la maledetta tentazione di tornare nella comfort zone

ilnapolista

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Non segna dal 6 novembre L’ultimo gol risale al 6 novembre. Su rigore, contro il Psg. Buffon gli rise in faccia per innervosirlo. E lui quel risolino lo ricacciò indietro. Lo elogiammo – non solo noi – e ci sembrò che fosse la svolta. Lorenzoera diventato il leader di questo Napoli. Insieme con Kalidou Koulibaly. Ma lui, a differenza di Koulibaly, aveva subito una trasformazione. Appena cinquanta giorni prima, in occasione di Napoli-Fiorentina, dopo la scoppola subita a Genova contro la Sampdoria, Ancelotti aveva varato il ritorno al suo amato 4-4-2 e aveva spostatopiù vicino alla porta. La cara, vecchia, seconda punta. Che oggi viene anche declinata come sottopunta. Ci siamo capiti. Gli aveva tolto la coperta di Linus. Non più sull’esterno e pronto ad accentrarsi, ma più in area, per fare più gol. Anche perché le statistiche dicevano, e dicono, ...