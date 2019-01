Ex giudice | non stupisce rete protezione

Migrante spaccia - non viene espulso. Per il giudice non c'è "giudizio di pericolosità concreto" : L'immigrato aveva presentato il rinnovo per il permesso di soggiorno che gli era scaduto. La prefettura di Ancona, presa visione della sua fedina penale, si è però resa conto che sulle sue spalle pendevano due condanne penali (non definitive) per droga. Così non solo gli ha negato il documento, ma ha anche emesso un conseguente ordine di espulsione dall'Italia. Peccato che il Migrante abbia presentato ricorso e che la Cassazione gli abbia dato ...

Csm "assolve" Matteo Salvini : "Non ha leso l'indipendenza del giudice Spataro" : Il Csm "assolve" Matteo Salvini per il botta e risposta con il procuratore di Torino Armando Spataro (da fine anno in pensione) seguito al tweet del ministro dell'Interno su un'operazione della polizia a Torino ancora in corso, coordinata dalla procura."Non risulta leso l'indipendente esercizio" della funzione giudiziaria, ha stabilito la Prima Commissione, con un provvedimento divenuto definitivo perché sono trascorsi i termini in cui ...

Kevin Spacey a processo - rischia 5 anni : si dichiara innocente - il giudice gli intima di non avvicinare la presunta vittima : Dopo la richiesta respinta - lo scorso primo gennaio - del giudice della District Court, Thomas Barrett, in cui Kevin Spacey chiedeva di evitare di comparire in tribunale, motivata dall'attore perché ...

Troppo rumore in strada? A stabilirlo non è più il giudice : Buone notizie per gli amanti della "movida". Una norma contenuta nella legge di Bilancio 2019 e introdotta durante il suo esame al Senato, stabilisce sostanzialmente che i criteri di accettabilità del livello dei rumori dovranno corrispondere a quelli della legge quadro sull'inquinamento acustico, mentre finora si faceva riferimento all'articolo 844 del codice civile che lasciava la valutazione di tale ...

Inter - Marotta : 'Non faremo ricorso per la sentenza del giudice sportivo. C'è da riflettere' : Il mondo del calcio non deve essere demonizzato, si deve parlare di un disagio sociale della nostra società civile e di conseguenza dobbiamo riflettere su di esso". Poi aggiunge: "Oggi leggevamo su ...

Agnelli racconta il debutto da solista : 'Non volevo diventare il pupazzetto del giudice cattivo' - : Si è tenuto lontano dal mondo social. «Non ho profili personali. E nemmeno WhatsApp. Ci sono profili fake che a volte dicono le cose meglio di come le avrei dette. Io preferisco poter spegnere il ...

Povia rivela : “Non guardo X Factor perché sono invidioso - anch’io vorrei fare il giudice” : “Non guardo X Factor perché sono un po’ invidioso di quelli che stanno lì, mi piacerebbe fare il giudice”. A dirlo è il cantautore Giuseppe Povia (quello del tormentone “I bambini fanno oh”, ndr), intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, nella trasmissione “L’Italia s’è desta”. Ma, pur non guardando X Factor, Povia ha apprezzato Anastasio, vincitore di questa edizione del talent. “Anastasio ...

Cesare Battisti - giudice dell'alta corte brasiliana ordina l'arresto - I vicini : 'Non è in casa' : "E' da novembre che non lo vediamo" , ha detto un testimone all'inviata di TV Globo, il canale che ha rivelato giovedì che un magistrato del Supremo Tribunale Federale, Luis Fux, ha ordinato l'arresto ...

Pulizia dei fiumi in Sicilia - sindaco Lo giudice : 'Sarebbe opportuno finire i lavori in pochi giorni e non dopo mesi' : Un'emergenza chiamata burocrazia. In Sicilia i fiumi hanno fatto vittime e paura meno di un mese fa, basti pensare alla tragedia di Casteldaccia , dove le piogge torrenziali unite all'abusivismo ...

Decreti ingiuntivi - il giudice non servirà più : l'avvocato del creditore emanerà il provvedimento : ROMA In pratica, si tratta di saltare un passaggio. A giudizio di Andrea Ostellari si traduce in un risparmio di soldi e, soprattutto, di almeno tre mesi di tempo, per chi si trova ad essere creditore,...

Usa - giudice blocca il divieto di asilo deciso da Donald Trump : “Non può riscrivere le leggi sull’immigrazione” : Il presidente Donald Trump ha perso, almeno per ora, la battaglia contro la carovana di migranti che dal Sudamerica si sta dirigendo verso gli Stati Uniti. Il giudice federale Usa Jon Tigar ha infatti bloccato il provvedimento dell’amministrazione che aveva sospeso per 90 giorni il diritto di chiedere asilo per chiunque avesse attraversato illegalmente il confine sud dello Stato, il cosiddetto ‘asylum ban‘. Secondo la regola, ...

giudice sfida Trump sui migranti : «Non può negare asilo» : Un Giudice federale Usa ha bloccato il provvedimento dell'amministrazione Trump che aveva sospeso il diritto di chiedere asilo per i migranti che attraversano illegalmente il confine sud degli Stati ...

Carovana migranti - la sfida del giudice Usa : Trump non può negare asilo - : Bloccato il provvedimento che aveva sospeso il diritto di chiedere asilo per le persone che attraversano illegalmente il confine sud. Accolto il ricorso, dopo l'ordine emesso dal presidente in ...

Gli amici di Facebook? Per un giudice Usa non sono veri amici : In una sentenza nega la ricusazione di un giudice solo perché questi è in collegamento sul social con un avvocato coinvolto da una causa: "Il rapporto sulla piattaforma spazia dalla massima intimità alla completa e virtuale estraneità reciproca"