Dopo Carige | preoccupa Mps ma non solo Per il governo la spina banche

BCE boccia MPS - Giorgetti : 'Dopo Carige - un nuovo problema' : Così ieri Giancarlo Giorgetti , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenendo alla Scuola di formazione politica della Lega.

La mossa del M5S Dopo l'imbarazzo per il caso Carige : 'Minenna alla Consob - per Paragone commissione banche' : La mossa del M5S, dopo l'imbarazzo per il salvataggio della banca Carige, non si è fatta attendere: Marcello Minenna andrà alla presidenza della Consob e il senatore grillino Gianluigi Paragone sarà ...

Carige - Dopo l'incontro con i sindacati confermato il piano industriale a febbraio - 'banca in sicurezza' : Carige non può finire in mani sbagliate " conclude Masi " perché è importante per il territorio e per l'economia di questa regione". Leggi anche la strategia Carige, 'entro febbraio nuovo piano ...

Banca Carige - Dopo il salvataggio bufera su Giuseppe Conte : 'Spieghi i suoi rapporti con l'istituto' : Il salvataggio di Banca Carige - per la quale è pronto anche un piano per la nazionalizzazione - scatena le opposizioni. Il Pd in particolare, Matteo Renzi in prima fila: 'Sono bastati dieci minuti di ...

Bancari positivi Dopo intervento governo su Carige : ... Carige potrà "accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della garanzia dello Stato su passività di ...

Borse positive con Piazza Affari in testa. Bene le banche Dopo decreto Carige : Indici in rialzo in attesa di novità sul fronte dei dazi. Acquisti sul dollaro. A Milano corrono ancora Juventus e Amplifon, vendite sulle utility...

Banca Carige - si cerca soluzione Dopo commissariamento Bce - : L'istituto spera di compiere passi concreti entro tre mesi, dopo che la Bce l'ha commissariato. Il primo azionista, Malacalza investimenti, esce allo scoperto e ribadisce il suo impegno. Il ...

Carige - le mosse Dopo il commissariamento. Sfide per la banca e per il sistema : Per la prima volta, nella storia italiana, un pezzo del sistema bancario tricolore finisce sotto il controllo della BCE. Nel mirino dell'istituto centrale di Francoforte c'è banca Carige posta in ...

Carige - dal capitale alle nozze : i prossimi passi Dopo il commissariamento Bce : La strada più probabile è che i commissari, d'intesa con la Bce, chiedano al Fondo interbancario di garanzia di trasformare il bond da 320 milioni in capitale. Il passo successivo: la ricerca di un acquirente...

BANCA CARIGE/ Amministrazione straordinaria della Bce Dopo dimissioni in cda : BANCA CARIGE in Amministrazione straordinaria: la Bca nomina tre commissari e un comitato di sorveglianza dopo le dimissioni di parte del cda

Carige - Dopo lo stop all'aumento di capitale se ne va anche il sindaco supplente Monti : Genova - Fabio Monti , nominato sindaco supplente di Banca Carige nell'assemblea dello scorso 22 dicembre, ha comunicato all'istituto ligure 'di non essere più disponibile a ricoprire tale carica' ...

Carige rimbalza Dopo il tonfo : pressing Bce per l'aumento di capitale : MILANO - Balzo del titolo Banca Carige dopo i primi minuti di contrattazione in Borsa. Le azioni hanno aperto con un guadagno del 7,6% e nelle battute successive hanno incrementato il guadagno ...

Pressing Bce per salvare Carige Malumori Dopo lo stop all'aumento : Su tavoli separati il presidente Pietro Modiano e l'amministratore delegato Fabio Innocenzi da una parte e la famiglia Malacalza dall'altra hanno incontrato gli uomini della vigilanza Bce per discutere sul futuro di Carige. Che in borsa capitalizza ora circa 80 milioni di euro. Segui su affaritaliani.it