Arthur Chatto, il nipote della Regina Elisabetta che ha preso il posto di William ed Herry nei cuori delle suddite

attualitavip.myblog

: RT @BlitzQuotidiano: Arthur Chatto, il nipote 19enne della Regina Elisabetta. Suddite pazze per lui FOTO - EnricoFedeRossi : RT @BlitzQuotidiano: Arthur Chatto, il nipote 19enne della Regina Elisabetta. Suddite pazze per lui FOTO - BlitzQuotidiano : Arthur Chatto, il nipote 19enne della Regina Elisabetta. Suddite pazze per lui FOTO - infoitcultura : Arthur Chatto, il nipote della Regina Elisabetta che fa dimenticare William e Harry -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Ha 19 anni ed è nel pieno del suo splendore.(Robert Nathaniel), secondogenito di Lady Sarah, unica figlia di Antony Armstrong-Jones eprincipessa Margaret, sorellad’Inghilterra è un altrod’oro di. 25esimo in linea di successione è candidato ad essere il nuovo principe azzurro che farà girare la testa a molte fanciulle, dopo la rassegnazione per i matrimoni die Harry.Non ha alcun titolo e sicuramente le possibilità che possa regnare sono piuttosto remote, ma ha sicuramente sangue blu e un fisico che farà solrvolare in molte sulla possibilità di avere un giorno regine. Il fatto di non avere troppe responsabilità ha anche i suoi vantaggi, come quello di non dover rispettare impegni ed etichette, motivo per cui si dedica alle sue passioni e agli sport estremi di cui sembra essere un vero amante, come ...