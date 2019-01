Xylella | Coldiretti | “Danni per 1 | 2 miliardi Va fermata”

meteoweb.eu

: #assessoreDiGioa #DiGioia potevi dimetterti prima per palesare lo #schifo che sta combinando in #Puglia… - CaligolaTraV : #assessoreDiGioa #DiGioia potevi dimetterti prima per palesare lo #schifo che sta combinando in #Puglia… - G_Cremonesi : RT @coldiretti: #salvaolio, il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini: 'Dal Ministro @giamma71 abbiamo ottenuto importanti impegni sui da… - fferreri76 : RT @coldiretti: #salvaolio, il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini: 'Dal Ministro @giamma71 abbiamo ottenuto importanti impegni sui da… -

(Di domenica 13 gennaio 2019), in occasione della manifestazione degli agricoltori scesi in piazza a Monopoli, ha reso noto che “sono saliti a 1,2i danni provocati dal diffondersi dellafastidiosa, il batterio che provoca il rapido disseccamento dell’olivo, che avanza inesorabilmente in Puglia dove è comparsa per la prima volta nell’ottobre del 2012, quando fu data la prima segnalazione di anomali disseccamenti su un appezzamento di olivo”. A questo punto “serve un deciso cambio di passo con risorse per gli agricoltori colpiti e le necessarie eradicazioni chirurgiche che -sottolinea la– se fossero state fatte prima avrebbero risparmiato alla Puglia e all’Italia questa situazione drammatica. In questo contesto, è importante la presentazione alla prossima conferenza Stato Regioni del decreto per far partire il piano di interventi per ...