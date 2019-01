Senza tetto muore di freddo in un baracca nel centro Italia | l’uomo aveva 48 anni

Roma : Vigili di San Lorenzo gettano nell'immondizia coperte e cartoni dei Senzatetto : Indumenti, cartoni e coperte di senza tetto gettati nei cassonetti da Vigili urbani e operatori Ama. E' accaduto a Roma, nel quartiere San Lorenzo. L'episodio - che ricorda quanto accaduto una settimana fa a Trieste - è stato denunciato da una cittadina su Facebook. Il post è stato poi rilanciato dal segretario di Alleanza Popolare Ecologista (Ape), Rinaldo Sidoli, Poco fa, dal Comando di via della Consolazione, è arrivata la replica: "Abbiamo ...

Maltempo Palermo - emergenza freddo : due nuovi dormitori per Senzatetto : Da lunedì prossimo Palermo potrà contare su due nuovi poli per l’accoglienza di persone senza dimora. Si tratta di due delle tre strutture previste da un più ampio intervento di azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa, realizzato da una Ats (Associazione temporanea di scopo) tra Istituto Don Calabria (ente capofila), Centro diaconale La Noce – Istituto Valdese, La Panormita Onlus (ente collegato alla Caritas Diocesana ...

Pelonzi-Battaglia : a San Lorenzo via coperte a Senzatetto : Roma – “Apprendiamo dai quotidiani che nel quartiere di San Lorenzo, Polizia locale e Ama stanno eseguendo una ‘direttiva dell’Amministrazione pubblica’, ovvero togliere dalla strada le coperte di chi vive senza una dimora. Del resto mancava a Roma il paragone con quanto gia’ avvenuto a Trieste, benche’ nulla sappiamo di questa ‘direttiva’ e per quanto ci possiamo chiedere se il M5S nella ...

Coperte del Senzatetto nel cassonetto errato - multa da 100 euro per vicesindaco di Trieste : Il vicesindaco di Trieste Paolo Polidori è stato multato dalla stessa polizia municipale per conferimento improprio di rifiuti dopo aver postato su facebook le foto che mostravano le Coperte di un senzatetto che lui aveva gettato nei cassonetti dopo averle raccolte in strada. Un gesto di cui si era vantato online attirando una valanga di critiche.Continua a leggere

Multa da 100 euro al vicesindaco di Trieste Paolo Polidori per aver buttato le coperte al Senzatetto : Cento euro di Multa per avere gettato nel cassonetto dell'indifferenziata - anziché in quelli gialli destinati ai tessili - le povere cose del clochard romeno di via Carducci. E' l'ammenda che è stata comminata dalla Polizia locale di Trieste al vicesindaco, Paolo Polidori, travolto nei giorni scorsi da una bufera mediatica per avere gettato nella spazzatura le coperte e i vestiti di un senzatetto ed essersene poi vantato sul suo ...

Vigili romani buttano nell'immondizia coperte e cartoni dei Senzatetto del quartiere San Lorenzo : coperte, indumenti e cartoni usati per proteggersi dal freddo: ecco l'unico riparo notturno che i senzatetto hanno per affrontare l'inverno e che - dopo la vicenda del vicesindaco leghista di Trieste Paolo Polidori, che aveva buttato le coperte di clochard - torna a far notizia a Roma. Questa volta a finire nel mirino delle polemiche ci sono i Vigili capitolini.A raccontare il fatto su Facebook è Emilia Giorgi, una cittadina del quartiere ...

Maltempo Calabria : volontariato impegnato nel Cosentino per i Senzatetto : Freddo e neve non fermano i volontari della Rete Solidale del volontariato, coordinata dal Csv, che per i senzatetto del territorio Cosentino ha predisposto 4 unità di strada – servizi itineranti, 6 dormitori e 57 mense. Trenta realtà che offrono vestiario dal Pollino alla Sila, dallo Ionio al Tirreno e hanno potenziato i loro servizi in occasione della straordinaria ondata di freddo che sta interessando la regione. “Le realtà di ...

Incendio a Genova : muore un uomo - probabilmente un Senzatetto : Un Incendio è divampato stamattina all'alba in Via Tonale a Cornigliano, storico quartiere di Genova, sotto il ponte dell'autostrada, presso lo svincolo dell'autostrada A10 per Genova Aeroporto. Un uomo è morto nell'Incendio, il suo corpo è stato trovato semi-carbonizzato dai vigili del fuoco, accorsi sul posto per spegnere le fiamme. Doveva essere il rifugio sicuro per la notte A prendere fuoco è stato un capannone contenente materiale ...

La Zanzara - il vicesindaco di Trieste Polidori : "Il clochard è Senzatetto volontario - quanto guadagna al mese" : Un "clochard volontario". Paolo Polidori, vicesindaco leghista di Trieste finito nel tritacarne per aver gettato i panni di un senzatetto nel bidone dell'immondizia ed essersene vantato sui social (prima di essere multato per aver sbagliato cestino) si difende a La Zanzara su Radio 24. Incalzato da

Roma : incendio divampa sotto Ponte Sublicio - morto Senzatetto : Roma – Un uomo non ancora identificato e’ morto nell’incendio divampato poco dopo le 6.30 nel suo riparo di fortuna sotto Ponte Sublicio, tra i quartieri Trastevere e Testaccio, a Roma. Il corpo carbonizzato e’ stato trovato dai Vigili del fuoco intervenuti a seguito di una segnalazione per spegnere un rogo.Sul posto, la Polizia ha rinvenuto anche una valigia, pentolame e altri oggetti personali. Indagini sono in corso ...

Chi è Mesej - il Senzatetto a cui il vicesindaco di Trieste ha buttato vestiti e coperte : Cinquantasette anni, viene dalla Romania ed è bloccato a Trieste da quando ha perso i documenti. Era diretto in Francia, dove avrebbe dovuto raggiungere moglie e figli. Mesej Miha ha problemi cardiaci e soffre di psoriasi.Continua a leggere

Roma : pirata della strada investe e uccide Senzatetto a corso Italia : Roma – Un clochard e’ stato travolto e ucciso questa mattina all’alba a Roma da un’auto pirata. E’ successo intorno alle 4.50 all’angolo tra corso d’Italia e via Po. E’ probabile che l’uomo stesse attraversando la strada quando e’ stato investito. Il senzatetto, che dormiva poco distante in un giaciglio di fortuna, era conosciuto nel quartiere con il nome di ‘Verona’. Sono ...

Offensiva anti degrado - adesso il Comune di Genova multa... i Senzatetto | : Operazione dei vigili nel weekend. Il prossimo passo saranno i daspo urbani. L’assessore Garassino: maggiore severità ma anche percorsi di inserimento

Trieste - cittadini riportano le coperte al Senzatetto dopo il gesto del vicesindaco : Non solo trapunte e golf, ma anche sciarpe, berretti e cuscini. Sono tanti i triestini che ieri sera sul giaciglio del clochard hanno lasciato qualcosa di caldo