Blastingnews

: Replica La Dottoressa Giò, 1^ puntata visibile in streaming online su Mediaset Play - GossipDelGiorno : Replica La Dottoressa Giò, 1^ puntata visibile in streaming online su Mediaset Play - carmenFashionCr : La Dottoressa Giò trama anticipazioni puntate personaggi e replica - chiclei : La Dottoressa Giò trama anticipazioni puntate personaggi e replica -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Stasera, domenica 13 gennaio, alle ore 21.15 circa, su Canale 5, torna la serie record di ascolti “LaGiò”. Dopo 20 anni di assenza, Barbara D’Urso tornerà ad indossare il camice bianco per interpretare il ruolo di Giorgia Basile, una rinomata ginecologa di un ospedale romano. La serie, formata da 4 puntate complessive, sarà incentrata sulle avventure dellache, dopo essere stata scagionata dalle accuse di negligenza per aver causato la morte di una paziente, la moglie del professor Monti, tornerà in corsia dopo due anni per emozionarsi ed emozionare tutti i telespettatori.Dove vedere ladella primade LaGiò Chi non potrà guardare la fiction con Barbara d'Urso, non dovrà preoccuparsi. Esiste l'opportunità di riguardare lapersa de LaGiò in. Per farlo sarà necessario assicurarsi di avere una connessione più ...