MotoGp | Ciabatti spaventa Petrucci | “il compagno di Dovizioso nel 2020? Ecco come lo

MotoGp - Paolo Ciabatti : “I risultati di Petrucci - Miller e Bagnaia ci porteranno a decidere chi sarà pilota ufficiale Ducati nel 2020” : I giorni passano con grande velocità e l’inizio della stagione 2019 di MotoGP si avvicina sempre di più. La Ducati è pronta a lanciare il guanto di sfida alla Honda e a Marc Marquez, dominatori delle ultime annate. La Rossa ha compiuto un grande salto di qualità, nel biennio 2017-2018, e si aspetta di continuare su questa strada per giocare un brutto scherzo allo spagnolo. Ci sono stati dei cambiamenti sostanziali: Jorge Lorenzo ha ...

MotoGp - Ciabatti mette Petrucci con le spalle al muro : “battere Dovizioso? No - ecco quale sarà il suo obiettivo” : Il direttore sportivo della Ducati si è soffermato sulla stagione che sta per iniziare, parlando di quelli che dovranno essere gli obiettivi di Danilo Petrucci Salutato Jorge Lorenzo, la Ducati riparte con la coppia tutta italiana formata da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, con quest’ultimo promosso a pilota ufficiale dopo i quattro anni in Pramac. Un’opportunità da cogliere al volo per il ternano, che dovrà convincere il ...

MotoGp – Non solo Ciabatti - Lorenzo e Vinales commoventi sui social : i saluti social dopo la scomparsa di Silvio Sangalli [GALLERY] : Ciabatti, Tardozzi, Jorge Lorenzo e Maverick Vinales salutano Silvio Sangalli, scomparso ieri sera, con dei commoventi post sui social Ieri sera la terribile notizia della tragica scomparsa di Silvio Sangalli, team coordinator della Ducati. Sangalli si è spento a soli 54 anni, lasciando un incredibile vuoto all’interno del team di Borgo Panigale e in tutto il mondo della MotoGp. Sui social piovono messaggi d’addio: “Non ...

MotoGp – Le strade di Ducati e Lorenzo si separano : il post d’addio di Paolo Ciabatti è : Paolo Ciabatti dice addio a Jorge Lorenzo con un dolce post sui social: le parole del direttore sportivo del team di Borgo Panigale E’ terminata l’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati: al termine di due anni complicati, fatti di difficoltà e di qualche grande soddisfazione, il maiorchino è pronto per salire in sella alla Honda, oggi e domani, nei test IRTA di Valencia. La Ducati non si è opposta e, così come accaduto due anni ...

MotoGp – Ciabatti avverte Petrucci : “si merita quest’opportunità - ma deve dimostrarci che…” : Ciabatti avverte Danilo Petrucci, il direttore sportivo della Ducati e la nuova avventura del ternano col team ufficiale di Borgo Panigale La stagione 2018 di MotoGp sta per terminare, i giochi sono quasi chiusi, con l’unica sfida rimasta in casa Yamaha, con Rossi e Vinales che si contendono il terzo posto Mondiale. Il Dottore dovrà difendere il podio, cercando di finire davanti al suo compagno di squadra a Valencia, ...