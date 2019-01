Mamma-orco fa violentare da 3 uomini la figlioletta di 3 anni in cambio di soldi e rottami metallici : Mamma-orco avrebbe fatto violentare la figlioletta di tre anni in cambio di soldi e rottami metallici. La donna avrebbe sottoposto a violenze la figlia fino all'età di 15 anni. E una volta...

"Mio figlio meglio sporco di pipì che vestito di rosa". La lettera shock di una Mamma all'asilo : "Vi ringrazio per i pantaloni rosa e le mutandine che avete imprestato al bambino dopo aver esaurito la scorta. Però le norme sociali non le abbiamo fatte noi. Lo preferivamo sporco e bagnato, che sappiamo asciuga, piuttosto che vestito da femmina e con le idee sull'identità di genere in conflitto". Queste le parole scritte su una lettera da una mamma di Chivasso e indirizzate alla scuola dell'infanzia Peter Pan. Il figlio, 3 anni, ...

Francia - Mamma 'orco' tiene la figlia per 2 anni nel vano bagagli dell'auto : Si sta svolgendo in questi giorni a Tulle, in Francia, il processo sulla 'bambina fantasma', che vede imputata in veste di carnefice una madre di 50 anni, Rosa Maria Cruz. Originaria del Sud America ma da tempo residente in Francia, avrebbe occultato per ben due anni sua figlia nel bagagliaio dell'auto, in quanto frutto di una relazione extraconiugale. Solo per pura casualità la bambina sarebbe stata liberata da un meccanico, chiamato ad ...