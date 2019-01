Firenze Al via richieste per i contributi regionali a famiglie con figli minori disabili

A Firenze nuova pavimentazione e nuovi marciapiedi in via Pandolfini : Ammonta a un milione e 100 mila euro la somma stanziata per la riqualificazione di via Pandolfini. La giunta comunale

Rugby – Coppa Italia - Girone 2 : Viadana pareggia a Firenze - il Valorugby vola in testa : Dopo la quinta giornata il ValoRugby diventa capolista del Girone 2 di Coppa Italia Cambio in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il ValoRugby sale al primo posto dopo la rotonda vittoria per 71-7 contro la Lazio. Gara senza storia che già al termine della prima frazione si è conclusa sul 28-0 in favore dei padroni di casa con ben tre mete di Costella. Nella ripresa la squadra di Manghi dilaga e la meta di Di Giulio trasformata da ...

Pitti Uomo 95 al via domani a Firenze con tantissime novità : Pitti Immagine Uomo , la più grande kermesse italiana sul menswear e il lifestyle, prenderà il via domani 8 gennaio 2019 alla Fortezza da Basso a Firenze sino all'11 gennaio . L'inaugurazione della ...

Smog - via a divieti a Firenze e dintorni : ANSA, - Firenze, 5 GEN - Scatteranno alle 8.30 di lunedì 7 e andranno avanti fino a venerdì 11 gennaio le ordinanze antiSmog del Comune di Firenze e dei Comuni limitrofi , Calenzano, Sesto Fiorentino, ...

Firenze. Un nuovo asilo nido in via dell’Arcovata : Un asilo nuovo di zecca realizzato recuperando un storico edificio della Firenze ottocentesca. La nuova struttura nascerà nell’area degli ex

Firenze. Riqualificazione giardini pubblici : al via i lavori : Al via la Riqualificazione dei giardini della scuola Villani e di quelli nella zona di piazza Francia nel Quartiere 3.

Firenze - omicidio Idy Diene : chiesti 16 anni di condanna in abbreviato : Firenze, omicidio Idy Diene: chiesti 16 anni di condanna in abbreviato Il 5 marzo Roberto Pirrone sparò alcuni colpi di pistola sul ponte Vespucci e uccise il venditore senegalese. Il pm ha applicato lo sconto di un terzo, previsto dal rito scelto dall’imputato, ai 24 anni di condanna richiesti in un primo momento. Sentenza il 7 ...

DAVIDE ASTORI - DUE MEDICI INDAGATI PER OMICIDIO COLPOSO/ Firenze - la Procura invia gli avvisi di garanzia : DAVIDE ASTORI, due MEDICI INDAGATI per la morte: accusa di OMICIDIO COLPOSO. Anomalie negli esami per le prove da sforzo: doveva essere fermato?

Meditazione coi Beatles - il docufilm sul viaggio alle pendici dell’Himalaya dei Fab Four e Mia Farrow recuperato al River to River di Firenze : John, Paul, Ringo, George, Mia, Mike e Donovan. Non è una canzone di Elio e le storie tese, ma la truppa di celebri “occidentali” che nel febbraio del 1968 si recò in India dal maestro spirituale Maharishi Mahesh Yogy. Prezioso, grazioso e fazioso, risulta dunque “Meditazione coi Beatles”, il reperto televisivo in bianco e nero diretto da Furio Colombo che testimoniò a suo modo l’evento, frammento tv ritrovato e riproposto in questi giorni al ...

Incidente ferroviario a Firenze : scontro tra treno merci e piattaforma - 3 feriti : Incidente ferroviario nella notte a Firenze: 3 operai sono rimasti feriti all’interno della galleria “Pellegrino”, tra la stazione di Campo di Marte e lo Statuto. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, della sede centrale e del distaccamento di Fi-Ovest. Per cause in corso di accertamento, un treno merci è entrato in collisione con una piattaforma su rotaia “scala motorizzata”, dove si trovavano i tre ...

ANSF - 33 operatori firmano a Firenze la Dichiarazione per la cultura della sicurezza ferroviaria : Sottoscritta oggi, 5 dicembre 2018, a Firenze da 33 operatori ferroviari la Dichiarazione per una cultura della sicurezza ferroviaria in Europa nell'ambito della Conferenza "cultura della sicurezza - ...

Prezzi dei biglietti per gli Imagine Dragons a Firenze Rocks nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Gli Imagine Dragons a Firenze Rocks, in concerto il prossimo 2 giugno. Dopo il grande successo del concerto al Milano Rocks, la band torna in concerto in Italia nel 2019 per un unico evento in programma a Firenze. Sarà la manifestazione musicale dedicata al rock, Firenze Rocks, ad accogliere l'unico evento degli Imagine Dragons in Italia per la presentazione del nuovo disco di inediti, Origins. La prevendita dei biglietti parte oggi, ...

Firenze. Via San Domenico : in arrivo due autovelox e 40 posti auto : Ancora un tassello della messa in sicurezza di piazza Edison e via San Domenico. Dopo la prima fase che ha