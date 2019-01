Coppa Italia, Inter ai quarti di finale

: Prima vittoria del 2019 e quarti di Coppa Italia raggiunti. Avanti così!!! #BolognaJuve - chiellini : Prima vittoria del 2019 e quarti di Coppa Italia raggiunti. Avanti così!!! #BolognaJuve - OfficialSSLazio : ? #LazioNovara 4-1 TRIPLICE FISCHIO! La Lazio cala il poker al @NovaraChannel e stacca il pass per i quarti di fin… - forumJuventus : La Juventus si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia! #BolognaJuve -

Sarà-Lazio aidi. I nerazzurri si sbarazzano 6-2 del Benevento, formazione di serie B, in un 'Meazza' deserto per la squalifica per gli ululati a Koulibaly. Si parte e Antei commette fallo da rigore su Candreva, Icardi trasforma (3') Padelli sventa una zampata di Tello poi Candreva raddoppia dopo palo di testa di Icardi (7').Tris Dalbert di sinistro (46' pt).Ripresa, Martinez di testa (48') e di destro (66'), alternato ai gol del Benevento di Roberto Insigne (58') e Bandinelli(74').Candreva al 95'(Di domenica 13 gennaio 2019)